«رابطة المحترفين» تُوقع اتفاقية شراكة



دبي (الاتحاد)



وقعت رابطة المحترفين ومجموعة إم. بي. إم. إي، الشركة الوطنية الرائدة في مجال العمل التكنولوجي والتحول الرقمي، اتفاقية تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة، «دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر» لمدة ثلاث سنوات.

وأقيمت مراسم حفل توقيع الاتفاقية، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وعبد الهادي محمد العضو المنتدب في مجموعة إم. بي. إم. إي، مع مجموعة من ممثلي المؤسستين.

وحرصت المجموعة ومنذ تأسيسها على التطوير المستمر والاستثمار في مجال التكنولوجيا لأهميتها في تحديث مفاهيم العمل والارتقاء في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع النقلة النوعية والريادة التي تتمتع بها الإمارات دولياً ومقدم خدمات، عبر قطاعات مختلفة ومتعددة في الاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والطيران، والنقل، والخدمات الحكومية، والألعاب والترفيه وقطاعات أخرى.

وقال وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، إن الشراكة مع مؤسسة وطنية رائدة في مجال الخدمات المالية والعمل التكنولوجي والتحول الرقمي، تمثل تعزيزاً مهماً لمستوى اللعبة وخدمة ممارسيها، ورافداً تسويقياً وترويجياً يجلب عوائد مادية تعزز العملية الاحترافية في ظل سعي الرابطة الدؤوب للارتقاء بمسابقات المحترفين وتعزيز جوانب الاستثمار والترويج لها.

وبدوره، قال عبد الهادي محمد العضو المنتدب في مجموعة إم. بي. إم. إي: «يسعدنا أن نؤكد جاهزيتنا واستعدادنا الكامل لتوفير أي من الخدمات التكنولوجية الذكية التي تسهم بإعطاء دفعة مضافة، لتعزيز النجاح المستمر لرابطة المحترفين، والمساهمة بخدمة مجتمع الإمارات، في قطاعات التنمية المستدامة، ومواكبة احدث التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وبما يسهم بدعم عجلة تطور الرياضة الإماراتية، وبوصفها شركة إماراتية وطنية نهدف لتقديم كل الدعم اللوجستي، وبما يتوافق مع لوائح وآليات العمل التي تنظمها الرابطة».