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الرياضة

«البايرن» يتطلع إلى الانفراد بـ «قياسية الأبطال»

«البايرن» يتطلع إلى الانفراد بـ «قياسية الأبطال»
2 أكتوبر 2023 17:29

 
كوبنهاجن (د ب أ)


يتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى الانفراد برقم قياسي، عبر مواصلة سجل اللاهزيمة في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على كوبنهاجن الدنماركي غداً «الثلاثاء»، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. 

ويسعى بايرن ميونيخ للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمرة الـ 18 على التوالي في المباريات خارج ملعبه في دور المجموعات بالبطولة القارية. 

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ولم يخسر بايرن ميونيخ أي مباراة خارج ملعبه في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال أكثر من ستة أعوام، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر- 3 في سبتمبر 2017، والتي أسفرت عن نهاية مشوار كارلو أنشيلوتي في تدريب البايرن. ويتقاسم بايرن ميونيخ الرقم القياسي حالياً مع برشلونة الإسباني الذي لم يتلق أي هزيمة في 17 مباراة متتالية خارج ملعبه في مجموعات دوري الأبطال بين عامي 2006 و2012، ويمكن لبايرن الانفراد بالرقم القياسي عبر مباراة الغد. 

وكانت الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في 2017، هي الأخيرة لبايرن ميونيخ في دور المجموعات بالبطولة بشكل عام، حيث لم يتلق البايرن أي هزيمة في مجموعات دوري الأبطال طوال 35 مباراة، وقد شهدت 32 انتصاراً للفريق مقابل ثلاثة تعادلات.
وحقق بايرن ميونيخ الفوز في آخر 14 مباراة له في مجموعات دوري الأبطال، وهو رقم قياسي، وكانت آخر مرة أهدر فيها نقاطاً، عندما تعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1 في ديسمبر 2020.
واستهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفوز مثير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4- 3. 

بينما تعادل كوبنهاجن في مباراته الأولى مع جالطة سراي التركي 2-2، ولم يسبق له تحقيق أي فوز في 12 مباراة سابقة أمام فرق «البوندسليجا» في المنافسات الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا
ألمانيا وفرنسا
بايرن ميونيخ
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