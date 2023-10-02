أبوظبي تستضيف «ماسترز الريشة الطائرة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الريشة الطائرة، عن إقامة بطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» - قاعة المارينا في أبوظبي، من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري، بجوائز 120 ألف دولار، وبمشاركة ما يزيد على 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة.

وتشهد البطولة التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مشاركة نخبة من أفضل 50 لاعباً على مستوى العالم.

جاء الإعلان عن الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسميح الميسري المدير التنفيذي لشركة 316 للخدمات الرياضية المشاركة في تنظيم الحدث.

وأكدت نورة الجسمي أهمية إقامة الحدث الدولي الأول من نوعه في أبوظبي، خاصة أن نخبة لاعبي العالم يتواجدون للمنافسة على لقب البطولة.

وأشارت الجسمي إلى أن بطولة أبوظبي ماسترز بمثابة البوابة التي يتطلع من خلالها اتحاد اللعبة لاستضافة بطولات العالم في الأعوام المقبلة، مشيدة في الوقت ذاته بالشراكة التي تجمع اتحاد اللعبة مع مجلس أبوظبي الرياضي، من أجل العمل على توسيع رقعة ممارسة لعبة الريشة الطائرة في المجتمع.

وأبدت الجسمي اعتزازها بهذا الحدث الدولي الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، وبالجهود القائمة من أجل الارتقاء بالريشة الطائرة، وبالعمل على تكوين لاعبين يؤمل تواجدهم في كبرى البطولات العالمية مستقبلاً.



من جانبه، قال الدكتور أحمد القبيسي: «إنّ مجلس أبوظبي الرياضي، وضمن استراتيجيته وأهدافه في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، مهتم بتوفير الدعم اللازم لبطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة، التي يشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من أكثر من 43 دولة حول العالم، والمجلس فخور بتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاحات المتوقعة من الاستضافة، بالتعاون مع كافة الشركاء، وبتظافر جهود الجميع، وكلُّنا ثقة بأن تنظيم البطولة في أبوظبي يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة، وجهةً عالميةً لاستضافة أرقى الأحداث الرياضية الدولية».

وأضاف: «نرحب بجميع المشاركين من كافة دول العالم، ونتمنى لهم التوفيق في منافسات البطولة المرتقبة، كما نتمنى للجميع من لاعبين وإداريين ومدربين ومنظمين طيب الإقامة في أبوظبي، ملتقى المنافسات الرياضية العالمية».

ووصف البحريني جعفر إبراهيم مدير التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بطولة أبوظبي ماسترز بالحدث الاستثنائي، خاصة أنها تسهم إلى حد كبير في تطوير اللعبة ليس في الإمارات فحسب، بل في المنطقة، خاصة أن «أبوظبي ماسترز» تعد الجولة العالمية الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن البطولة العالمية للاتحاد الدولي.

وأضاف: «تكمن أهمية البطولة كونها بمثابة (حجر أساس) تطوير اللعبة في الإمارات عموماً، وأبوظبي على وجه خاص، ومكملة لاستراتيجية النهوض بألعاب المضرب وتعريف أوسع بالريشة الطائرة عند أفراد المجتمع».

بدوره، قال سميح الميسري، إن إقامة بطولة أبوظبي ماسترز البطولة الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن سلسلة البطولات العالمية «World Tour»، تمثل شهادة على التأثير المتنامي للمنطقة في عالم الريشة الطائرة، وتعد البطولة بمثابة محطة حاسمة للاعبين حيث تقدم نقاطاً مرموقة في السباق نحو حجز مكان في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: تعد بطولة أبوظبي ماسترز منصة لأفضل لاعبي الإمارات والوطن العربي والمواهب الإماراتية الناشئة، الذين يتنافسون في 5 منافسات مثيرة.

الجدير ذكره أن البطولة تشهد غمار منافسات 166 مباراة، يتنافس اللاعبون واللاعبات في 5 فئات، هي: فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، والزوجي المختلط.