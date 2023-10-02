رئيس «الريال» يخالف عادته في «عنف ناتشو »!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في «لفتة إنسانية» اتصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، بكريستيان بورتوجيز مانزانيرا الملقب بـ «بورتو» لاعب جيرونا، من أجل الاعتذار له عما بدر من ناتشو هيرنانديز قلب دفاع وقائد «الميرنجي» خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة السابعة للدوري الإسباني «الليجا»، وانتهت بفوز «الملكي» 3-صفر، سجلها على التوالي خوسيلو، وتشواميني، وجود بلينجهام، وتتصدر بها «الريال« قمة الدوري، بفارق نقطة عن أقرب منافسيه برشلونة.

ولم يكن من عادة رئيس الريال أن يفعل ذلك طوال فترة رئاسته لـ «البلانكوس»، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب معظم المواقع والصحف الرياضية الإسبانية.

وكان ناتشو تدخل بصورة عنيفة على «بورتو»، ما استوجب إخراج «الكارت» الأصفر له، ثم حوله الحكم إلى «كارت أحمر»، بعد أن عاد إلى تقنية «الفار»، وتأكد من أن الواقعة تستحق الطرد، وهو ما حدث بالفعل.

ومن جانبه، حرص ناتشو على أن يعتذر علانية لـ «بورتو» عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، في رسالة، قال فيها: أعتذر عما بدر مني خلال المباراة، وأنا طوال مسيرتي الكروية، لم أتعمد إيذاء أحد، أو أسعى لإلحاق الضرر بأي زميل منافس على أرض الملعب أو خارجه، وأتمنى من كل قلبي أن يقبل بورتو اعتذاري، وأن يتماثل للشفاء سريعاً.

كما اتصل ناتشو هاتفياً بعد ذلك بلاعب جيرونا للسؤال عنه، والاعتذار له مجدداً، ولمعرفة أخبار الإصابة الناجمة عن تدخله العنيف معه، وهي «لفتة» تنطوي على روح رياضية، قد تجعل لجنة النظام بالرابطة الإسبانية لكرة القدم تخفف العقوبة على ناتشو.

المحزن أن الواقعة كانت سبباً في إطفاء فرحة «الريال» بالفوز على جيرونا، إذ إنها حدثت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كانت المباراة «تلفظ أنفاسها» الأخيرة.

ولم يعرف حتى الآن المدة التي يحتاجها بورتو للشفاء من إصابته، ولا عدد المباريات التي سيتم إيقاف ناتشو خلالها في «الليجا».