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الرياضة

«مليار يورو» في عقد «صغير البارسا»!

«مليار يورو» في عقد «صغير البارسا»!
2 أكتوبر 2023 17:58

مدريد (أ ف ب) 

 

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مدّد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد لاعبه اليافع المغربي الأصل لامين يامال حتى 2026، وفق ما أعلن في بيان، محدداً البند الجزائي في عقد ابن الـ16 ربيعاً بمليار يورو.
وقال العملاق الكاتالوني، إن المهاجم الشاب الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الساحة الدولية، عوضاً عن المغرب، حيث جذور والده، وقع على العقد الجديد، بحضور رئيس النادي جوان لابورتا، النائب الأول للرئيس رافا يوستي، المدير المسؤول عن كرة الشباب في النادي جوان سولير والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.
وتابع «يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره، عندما انضم إليه من سي أف لا توريتا».
واعتبر برشلونة أن يامال «أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا من (أكاديمية النادي) لا ماسيا في الأعوام الأخيرة»، مضيفاً «كان يبلغ من العمر 15 عاماً و9 أشهر و16 يوماً فقط عندما شارك للمرة الأولى في الدوري ضد بيتيس في 29 أبريل 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق».
وتحدث عن دخول يامال التاريخ أصغر لاعب يبدأ أساسي مع برشلونة، وذلك في المباراة ضد قادش هذا الموسم، إضافة إلى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا حين بات ضد رويال أنتويرب البلجيكي ثاني أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية.
وأردف «على الرغم من صغر سنه، استُدعي لخوض مباراته الدولية الأولى له مع إسبانيا. في المباراة ضد جورجيا، لم يصبح أصغر لاعب يلعب لـ (لا روخا) وحسب، بل أصبح أيضاً أصغر هداف على الإطلاق».

لامين يامال
الدوري الإسباني
برشلونة
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