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الرياضة

الشعباني يستقيل من تدريب الترجي

الشعباني يستقيل من تدريب الترجي
2 أكتوبر 2023 20:34

 
تونس (أ ف ب) 

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أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الترجي التونسي، استقالة المدرب معين الشعباني، وتعيين المدير الرياضي طارق ثابت خلفاً له بشكل مؤقت.
وقال النادي في بيان «تُعلِم الهيئة المديرة للترجي التونسي، واستجابة لطلب المدربين معين الشعباني ومجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما».
ويتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف على مقاليد الفريق الأول بشكل مؤقت إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.
ولم يذكر البيان أسباب الاستقالة، غير أن راديو «موزييك أف إم» الخاص كشف أن الشعباني اتصل برئيس النادي حمدي المدب «لإعلامه بقراره بالتنحي من مركزه، لعدم قدرته على إكمال المشوار، في ظل الأجواء التي يعيشها الفريق خلال هذه الفترة».
ووجهت الصحافة المحلية انتقادات شديدة «للمستوى الضعيف» الذي ظهر به الفريق أخيراً.
وتم تعيين معين الشعباني «41 عاماً» مدرباً لفريق «باب سويقة»، إثر استقالة نبيل معلول، بسبب سوء النتائج نهاية مايو الماضي.
وكان الشعباني قاد الترجي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين، الأولى عام 2018 على حساب الأهلي المصري، والثانية في العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودّع الفريق النسخة الماضية بالخسارة أمام الأهلي المصري في نصف النهائي.

الترجي
تونس
معين الشعباني
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