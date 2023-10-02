وفاة «أسطورة» مانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)

توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي السابق فرانسيس لي عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أفاد بطل أوروبا والدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل لي الذي شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة نادي «السيتي» خلال حقبة التسعينيات، 148 هدفاً في 330 مباراة خاضها بألوان قميص الفريق بين 1967 و1974.

وقال «السيتي»، صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، في بيان «بأعمق الحزن وأثقل القلوب، نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق فرانسيس لي».

وتابع «توفي (فراني) في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان».

وأضاف «يوّد الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية».

وختم قائلاً «كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول استاد الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم».

وفاز لي المولود في 29 أبريل 1944 والذي وصفه «السيتي» بـ «الأسطورة» بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية، لعب لمنتخب «الأسود الثلاثة» 27 مباراة وسجل 10 أهداف بين 1968 و1972.

ودافع لي عن فريقي بولتون «1959-1967»، وديربي كاونتي «1974-1976»، قبل أن يعود إلى «السيتي» رئيساً لمجلس إدارته عام 1994، حيث استمر في منصبه لفترة 4 أعوام.