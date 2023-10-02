اكتمال عقد ربع نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

أكملت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في الدور التمهيدي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، عقد الفرق المتأهلة للدوري ربع النهائي، والذي يشهد مواجهتين مرتقبتين تجمع شباب الأهلي وبني ياس، والوصل وعجمان، فيما تلعب فرق الجزيرة «حامل اللقب» والنصر، والعين وحتا في «دور الترضية» على المراكز من الخامس وحتى الثامن.

واختتم، مساء الأحد، الدور التمهيدي لأولى مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2023-2024، بإقامة 4 مباريات في الجولة الثالثة والأخيرة، شهدت في المجموعة الأولى فوز الوصل على بني ياس 3-0، وتفوق الجزيرة بصعوبة أمام العين 3-2، فيما شهدت مباريات المجموعة الثانية فوز شباب الأهلي على النصر 3-0، وعجمان أمام حتا 3-1.

وانتزع الوصل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقاً على بني ياس «الوصيف»، فيما حل ثالثاً الجزيرة برصيد 5 نقاط، مقابل نقطة للعين «الرابع»، في المقابل تصدر «الفرسان» ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لـ «البرتقالي» الوصيف، وحل «العميد» ثالثاً بأربع نقط، و«الإعصار» في المركز الأخير من دون رصيد.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي، ودور الترضية السبت المقبل، حيث تشهد المسابقة في الموسم الحالي مشاركة 8 أندية، تخوض 22 مباراة على مدار 6 أسابيع حتى مواجهة الختام في 28 أكتوبر المقبل.

وقُسمت الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين في الدور التمهيدي حسب ترتيب الموسم الماضي، وضمت المجموعة الأولى الجزيرة، العين، بني ياس، والوصل، فيما تضم المجموعة الثانية شباب الأهلي، النصر، حتا، وعجمان.

ولعبت الأندية المتنافسة في الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، لتحديد الترتيب تنازلياً من المركز الأول وحتى الأخير، وصولاً إلى الدور نصف النهائي في الطريق إلى مباراتي النهائي، فيما تلعب الفرق الحاصلة على المراكز الثالث والرابع في دور الترضية، لتحديد الترتيب النهائي من المركز الخامس وحتى الثامن.