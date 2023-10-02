عبدالله الشرقي يتوج أبطال «بينوس لبناء الأجسام»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة، والتي نظمها نادي بينوس الرياضي في دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وشارك في البطولة أكثر من 500 رياضي من مختلف الدول في العالم، وعدد من لاعبي منتخبات الإمارات في الرجال والشباب والماسترز، وبلغت جوائز البطولة 800 ألف درهم.

وفي هذا السياق، ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة باستقطابها لعدد كبير من اللاعبين المتميزين ودورها في تحفيز اللاعبين الموهوبين، على خوض المنافسات، مما جعل بطولة بينوس كلاسيك إضافة جديدة للبطولات التي ينظمها الاتحاد، أو يشرف عليها على مستوى الإمارات، وقال: «نعمل معاً في المستقبل لتطوير هذه الشراكة لمزيد من النجاح».