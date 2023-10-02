الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبدالله الشرقي يتوج أبطال «بينوس لبناء الأجسام»

عبدالله الشرقي يتوج أبطال «بينوس لبناء الأجسام»
3 أكتوبر 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي برو» تؤهل 3 أبطال لـ «مستر أولمبيا»
«مستر ومس» قمة التحدي في بطولة العالم لبناء الأجسام بالفجيرة

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، الفائزين في منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة، والتي نظمها نادي بينوس الرياضي في دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.
وشارك في البطولة أكثر من 500 رياضي من مختلف الدول في العالم، وعدد من لاعبي منتخبات الإمارات في الرجال والشباب والماسترز، وبلغت جوائز البطولة 800 ألف درهم.
وفي هذا السياق، ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة باستقطابها لعدد كبير من اللاعبين المتميزين ودورها في تحفيز اللاعبين الموهوبين، على خوض المنافسات، مما جعل بطولة بينوس كلاسيك إضافة جديدة للبطولات التي ينظمها الاتحاد، أو يشرف عليها على مستوى الإمارات، وقال: «نعمل معاً في المستقبل لتطوير هذه الشراكة لمزيد من النجاح».

عبدالله الشرقي
بناء الأجسام
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
تغريم فتاة سبت شاباً بألفاظ خادشة 10 آلاف درهم
علوم الدار
تغريم فتاة سبت شاباً بألفاظ خادشة 10 آلاف درهم
3 أكتوبر 2023
شاطئ الحمرية ينضم للشواطئ العالمية الخاضعة لبرنامج العلم الأزرق
علوم الدار
«شاطئ الحمرية» ينضم للشواطئ العالمية الخاضعة لبرنامج العلم الأزرق
3 أكتوبر 2023
مرشحون لـ«الوطني الاتحادي» يعتمدون «السيرة الذاتية» لحصد الأصوات
علوم الدار
مرشحون لـ«الوطني الاتحادي» يعتمدون «السيرة الذاتية» لحصد الأصوات
3 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©