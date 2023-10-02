«ثنائية» لخيول جودلفين في أميركا

محمد حسن (دبي)

حققت خيول جودلفين ثنائية رائعة في «أكودكت» بالولايات المتحدة الأميركية، جاءت عبر كل من «كوديز ويش» في سباق ذا فوسبيرج، و«كاراميل سويرل» في سباق جالانت بلوم ستيكس، وكلاهما للفئة الثانية.

وجاء فوز «كوديز ويش» في أعقاب خسارته الأخيرة في ويتني ستيكس، حيث تغلب وبسهولة على الجواد «أكريتف» في السباق الذي امتد لمسافة 7 فيرلونج، على الرغم من الانطلاقة المتأخرة من البوابة والوتيرة البطيئة للسباق.

وعلى الرغم من أن هذا السباق يمنح الفائز مشاركة مؤكدة في بريدرز كب سبرنت، إلا أن «كوديز ويش» سوف يتوجه إلى بريدرز كب ديرت مايل بفضل فوزه في مت هانديكاب في محاولة للدفاع عن اللقب في مضمار سانتا أنيتا في 4 نوفمبر المقبل، وهي مشاركة ستكون الأخيرة في سيرة ابن الفحل «كيرلن» الذي يدربه بيل موت.

أما فوز «كاراميل سويرل» بسباق جالانت بلوم ستيكس في نفس الحفل، فقد جاء بوساطة المشرفين عقب إبطال نتيجة اثنين من الأفراس في السباق الذيب امتد لمسافة فيرلونج.

وكانت انطلاقة «كاراميل سويرل» معتدلة من البوابة، وركضت قريباً من المركز الأخير من بين المشاركات الست وظلت كذلك في معظم مراحل السباق، فيما تصدرت «هيدلاند» المنافسة.

واضطر الفارس جونيور الفرادو لاحتجاز «كاراميل سويرل»، غير أن الفرس التي يدربها بيل موت اندفعت من الخلف قرب نهاية السباق وعبرت خط النهاية بالمركز الثالث خلف «سيترلنغ سيلفر» و«هيدلاند».

عقب تحقيقات مطولة، قرر المشرفون إلغاء نتيجة «ستيرلنغ سيلفر»، وتم تنزيلها إلى المركز الثاني للتداخل، وتنزيل «هيدلاند» إلى المركز الثالث لنفس السبب.