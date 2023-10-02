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الرياضة

«القوس والسهم» يختتم مشاركته في «الألعاب الآسيوية»

«القوس والسهم» يختتم مشاركته في «الألعاب الآسيوية»
3 أكتوبر 2023 01:01

أحمد جمال الدين (هانجتشو)

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واصلت منتخباتنا الوطنية مشاركتها في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية.
واختتم منتخب القوس والسهم مشاركته، بمسابقة القوس المركب للفرق، بتقديم مستوى متميز وأداء متقدم، محققاً نتيجة متقاربة مع نظيره الهندي، حيث خسر منتخبنا بفارق 8 نقاط «159-151»، كما خسر محمد مبارك بفارق نقطة من الكويتي بدر الشلاحي 138-137 في القوس المركب الفردي بدور الـ32.
وفازت السريلانكية ويجسينج كاروناراتني على لاعبة منتخب القوس والسهم جومانة النجار 135-127 بدور الـ32، كما خسرت آمنة العوضي في ذات المسابقة والدور نفسه من الكازاخستانية زيكسينيبوفا 42 - 139، وخسر عبدالله الكتبي من الماليزي محمد ظريف 6-2، وتغلبت باي سون لاعبة ميانمار على لاعبتنا عائشة آل علي 6-5، وخسرت كذلك حصة العوضي مع لاعبة بنجلاديش شيمو سيما 6-0.
وأعربت جومانة النجار عن سعادتها بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وقالت إنها تتمنى أن تترجم جهودها بحصد ميدالية، وتشريف رياضة الإمارات في المحافل المقبلة، موضحة أن المنافسات قوية، نظراً لمشاركة العديد من الأبطال الأولمبيين، وأن هناك فروقات فنية كبيرة بين لاعبينا ونظرائهم الآسيويين، بحكم أنهم يبدؤون في ممارسة اللعبة في سنوات مبكرة.
وأكدت لاعبة منتخبنا أنها تطمح إلى الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من بوابة البطولة الآسيوية المقررة في تايلاند خلال نوفمبر المقبل.
بدورها أوضحت آمنة العوضي لاعبة القوس والسهم، أن المنافسة في «الألعاب الآسيوية» قوية، في ظل وجود العديد من الأبطال العالميين، مشيرة إلى أن الاحتكاك معهم مفيد لكسب الخبرة وتطوير الأداء.
وخسر منتخب الشطرنج في الجولة الرابعة أمام منغوليا في «مسابقة الفرق» 3.5 - 0.5) كما يستكمل الجولة الخامسة بمسابقة الفرق اليوم بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال.
وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات اليوم منافسات الفردي لسباق الطريق ضد الساعة للسيدات لمسافة 18 كم، إذ تدخل اللاعبة السباق لمحاولة حصد المزيد من النقاط في مشوارها للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

دورة الألعاب الآسيوية
الألعاب الآسيوية
الآسياد
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