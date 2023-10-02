«الجو جيتسو» يواصل استعداداته في الصين لدخول أجواء «الآسياد»

هانجتشو (الاتحاد)

واصل منتخبنا الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، ويتطلع أبطال العالم إلى مواصلة مسيرة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية المختلفة، والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجو جيتسو في منغوليا وكازاخستان، والتربع على قمة القارة الآسيوية، بعد حصد لقب بطولة آسيا في تايلاند بداية العام الجاري، ويفتتح المنتخب منافساته الخميس.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «نحرص على بذل قصارى جهدنا، لضمان أعلى مستويات الإعداد النفسي والبدني للاعبي المنتخب، للدخول في أجواء المنافسات، التي تنطلق بعد ثلاثة أيام. ونسعى إلى تقديم الأداء المشرف المعهود، ونثق بقدرة أبطالنا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة».

ومن جانبه، قال البطل فصيل الكتبي، لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 94 كجم في (آسياد جاكرتا 2018): «ملتزمون بمواصلة مسيرة منتخبنا الوطني الحافلة بالإنجازات، حيث ضاعفنا من تدريباتنا، كما ونوعا، والمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ليست مجرد فرصة للتنافس، بل للفوز وتحطيم الأرقام القياسية، وتأتي إنجازاتنا بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي توّجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين للرياضيين، والجهود اللافتة التي يبذلها اتحاد الجو جيستو، ما يمنحني دافعاً قوياً للفوز مجدداً بذهبية البطولة، وتعزيز رصيد منتخبنا الوطني من الميداليات الملونة».

وبدورها، قالت بلقيس عبدالله، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين بوزن 45 كجم في بطولتي عالم بأقل من شهرين في كل من منغوليا وكازاخستان: «فخورة بأن أكون جزءاً من هذه التجربة التاريخية، ونعمل معاً فريقاً واحداً لتحقيق النجاح، وترسيخ تميزنا على مستوى العالم، وتسطير مزيد من الإنجازات على خريطة الجو جيتسو العالمية، وندرك جيداً مدى الآمال المعقودة علينا».

وقال البطل خالد الشحي، لاعب منتخبنا في فئة وزن 62 كجم: «تسرني المشاركة في البطولة المهمة، لأنها تستقطب مئات اللاعبين من مختلف أنحاء قارة آسيا، ما يتيح لي إظهار مهاراتي والاحتكاك مع أفضل المستويات لاكتساب المزيد من الخبرات، ونتمسك بثقافة تحقيق الإنجازات والتميز، ونهدف إلى بذل كل ما لدينا وتقديم أداء يرتقي إلى حجم الآمال المعقودة علينا، في سبيل رفع علم الدولة عالياً، وتحقيق النتائج المنشودة، رغم جميع التحديات وحضور منافسين أقوياء».

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب الوطني للجو جيتسو للرجال، خالد البلوشي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وفراج ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي.وتضم قائمة السيدات كل من بلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري، وشمّا الكلباني، ومهرة محفوض.