«الملك» يحصد «النقطة الرابعة» في «أبطال آسيا»

علي معالي (الشارقة)

فاز الشارقة على الفيصلي الأردني 1-0، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، سجل الهدف الوحيد المالي موسى ماريجا في الدقيقة 20، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط، محافظاً على «الوصافة»، في حين تلقى الفيصلي الخسارة الثانية على التوالي، ليصبح في المركز الرابع، من دون رصيد من النقاط، فيما يحتل ناساف الأوزبكي قمة المجموعة بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، بعدما تخطى السد القطري 3-1، ويأتي السد في المركز الثالث بـ «نقطة».

بدأ الشارقة المباراة بدون أجانب في الخط الخلفي، بمشاركة سالم سلطان مع عبدالله غانم في «القلب»، وخالد الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي على «الطرفين»، واعتمد كوزمين من البداية على «الرباعي» ميراليم بيانيتش وفراس بالعربي وعثمان كمارا وموسى ماريجا، وأتيحت فرصة للشارقة في الدقيقة 11 من هجمة منظمة وصلت إلى ماريجا أعادها لكايو الذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع الفيصلي.

وخلال ربع الساعة الأول، لم تكن هناك خطورة تذكر للفيصلي على مرمى الحارس عادل الحوسني، حيث لعب الفريق بطريقة 4- 4-3، مقابل 4-2-3-1 للشارقة، وفي الدقيقة 20 يسجل ماريجا هدفه الأول مع «الملك»، من كرة رائعة تلقاها من بيانيتش، هيأها لنفسه، ووضعها في الشباك.

وشهدت الدقيقة 35 أول فرصة للفيصلي، عندما سدد محمد العكش بقوة، وتألق عادل الحوسني في التصدي لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول لمصلحة «الملك» بهدف.

وبدأ الشارقة الشوط الثاني الأكثر استحواذاً على الكرة، وتألق بيانيتش في قيادة الوسط، وتصدى الحارس مهدي خليل لتسديدة فراس بالعربي، وكاد الفيصلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 80 لولا يقظة الحوسني، لتنتهي المباراة بفوز مهم للشارقة.