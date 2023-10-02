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الرياضة

6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للسنوكر

6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للسنوكر
3 أكتوبر 2023 01:01

دبي (وام)

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6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للسنوكر

أعلن اتحاد البلياردو والسنوكر، مشاركة المنتخب الوطني للسنوكر بـ 6 لاعبين في بطولة العالم للست كرات والفردي والفرق، المقررة في قطر من 6 إلى 24 نوفمبر المقبل. وقال محمد عبد الله، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إن اختيار اللاعبين جاء بناء على نتائجهم، في البطولة التصنيفية التي أقامها الاتحاد بمشاركة 16 لاعباً، وأن المنتخب يشارك في البطولة العالمية بثلاثة فرق، من خلال فريق في مسابقة الرجال، وفريقين في «الماسترز»، واللاعبون هم، خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي في منافسات «الرجال»، ومحمد شهاب وعيسى السيد ومحمد الجوكر وعيسى الهندي في منافسات «الماسترز».
وأكد عبد الله أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من محطات الإعداد للمشاركة في بطولة العالم، كان أبرزها بطولة «كيو سبورتس العربية»، ثم البطولة التصنيفية الأخيرة.
وأوضح أن اتحاد البلياردو والسنوكر يضع ضمن استراتيجيته تحقيق التواجد الإيجابي في مثل هذه البطولات الكبرى، خاصة في ظل مشاركة مجموعة من اللاعبين الواعدين وأصحاب الخبرة في مسابقتي البطولة، سواء الرجال أو الماسترز، وأشار إلى أن هذه المجموعة نفسها ستشارك عقب انتهاء بطولة العالم في البطولة العربية التي تستضيفها الأردن نهاية نوفمبر المقبل، والتي يسعى منتخبنا إلى المنافسة على ميدالياتها.

بطولة العالم للسنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
منتخب السنوكر
السنوكر
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