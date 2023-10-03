السيتي يستعرض كؤوس «الثلاثية التاريخية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحط كؤوس «الثلاثية التاريخية» التي حققها مانشستر سيتي، رحالها في الإمارات في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري، ضمن جولتها العالمية، حيث ينظم النادي لمشجعيه في الدولة، فعالية عائلية، حيث يمكنهم الاطلاع عن قرب والتقاط الصور التذكارية بجانب كؤوس الثلاثية، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، كما يمكن للمشجعين لقاء أسطورة السيتي ولاعبه السابق جوليون ليسكوت خلال الفعالية المقامة يوم الأحد 8 أكتوبر في حديقة متحف اللوفر بأبوظبي

وكشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن مزيد من تفاصيل الجولة والفعاليات المصاحبة لها، حيث يتيح النادي لجماهيره في الإمارات.

وتعد دولة الإمارات المحطة الأحدث على برنامج «جولة كؤوس الثلاثية التاريخية»، المقدمة من علامة OKX، شريك النادي الرسمي، وتتواصل فعاليات الزيارة من بعد غدٍ الخميس وحتى الأحد المقبل، حين يظهر كل من كأس دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الأولى في دولة الإمارات، بعد الموسم التاريخي الناجح الذي حققه النادي في عام 2023.

ويتضمن جدول زيارة كؤوس الثلاثية التاريخية، تنظيم فعالية عائلية مجانية لمتابعة اللقاء الكروي الذي يجمع نادي مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد.

وتنطلق أنشطة الفعالية العائلية عند الساعة 5:30 عصراً في متحف اللوفر أبوظبي، حيث يمكن لجمهور السيتي في الدولة التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ولقاء أسطورة النادي جوليون ليسكوت، فيما تشهد الفعاليات تنظيم مسابقات تتيح للمشجعين الفوز بجوائز مميزة من النادي، بالإضافة إلى عروض ترفيهية والعديد من الأنشطة العائلية، بالإضافة إلى حضور تميمتي النادي الرسميتين مونشستر ومون بيم.

ويمكن للمشجعين وعشاق رياضة كرة القدم الراغبين بالمشاركة وحضور فعالية العرض المباشر في متحف اللوفر أبوظبي المقامة يوم الأحد المقبل.

كما ينضم جوليون ليسكوت، الذي تتضمن مسيرته مع السيتي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، إلى الجولة في دولة الإمارات.

وعبر أسطورة السيتي عن سعادته بالعودة إلى الدولة بعد رحلات سابقة مع النادي، وعلق حول ذلك: «يسعدني على الدوام لقاء جمهور النادي الكبير في دولة الإمارات، وفرصة استعراض وتقديم الكؤوس الأربعة لجمهورنا الشغوف بكرة القدم أمر في غاية الروعة».

وفيما حقق ليسكوت جميع الأـلقاب المحلية في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته مع نادي مانشستر سيتي، علق حول عن حماسه لمتابعة المواجهة المرتقبة مع أرسنال، وقال: «كانت المواجهات التي جمعت مانشستر سيتي وأرسنال في الموسم الماضي ممتعة، ولهذا فإنني أتتطلع لمتابعة المباراة القادمة والمنافسة الحماسية بين الفريقين في الأجواء المميزة لحديقة متحف اللوفر أبوظبي».