للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. «الكرة العربية» خارج نصف نهائي «الآسياد»!

سلطان آل علي (دبي)

تعرّض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً للخسارة بنتيجة 1-2 أمام نظيره الأوزبكي في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر المقامة بالصين، ليتم بذلك إقصاء المنتخب العربي الوحيد المتواجد في الأدوار المتقدمة ويتحقق رقم سلبي تاريخي!

وبخروج المنتخب السعودي، أصبح دور نصف نهائي المسابقة خالياً من أي منتخب عربي، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ 20 عاماً، وتحديداً في دورة الألعاب الآسيوية 2002 في بوسان بكوريا الجنوبية.

وقد شهدت النسخ الماضية حضور منتخب عربي واحد على أقل تقدير في نصف النهائي، ففي نسخة 2018، واجه منتخب الإمارات نظيره الياباني في نصف النهائي، وخسر بهدف نظيف قبل أن يحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب فيتنام بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2014، كان منتخب العراق ممثل العرب وخسر أمام كوريا الشمالية بهدف وحيد ثم حقق الميدالية البرونزية على حساب تايلاند.

أما في نسخة 2010، فقد كان منتخب الإمارات متواجداً حتى النهائي الذي خسره بصعوبة وهدف وحيد أمام منافسه الياباني.

وشهدت نسخة 2006 حدثاً استثنائياً بتواجد منتخبين عربيين في النهائي وهما العراق وقطر، وقد هزم العراق كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0، بينما فاز منتخب قطر على إيران بنتيجة 2-0، ثم توّج «العنابي» بعد ذلك باللقب في المباراة النهائية على حساب أسود الرافدين بهدف نظيف.

أما نسخة 2002، فقد كانت آخر النسخ التي يغيب فيها العرب عن نصف النهائي. حيث خرج آنذاك منتخب الكويت والبحرين أمام إيران وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.