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الرياضة

عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»

عشاق «الإمبراطور».. «عتاب ودعم»
3 أكتوبر 2023 11:00

مراد المصري (دبي)
جدد عشاق نادي الوصل تأكيدهم على الوقوف خلف فريقهم في المباراة المقبلة أمام عجمان في الجولة الخامسة من دوري أنوك للمحترفين، وذلك رغم عتاب «الأحباب» للفريق، بعد إهدار فوز كان بالمتناول أمام خورفكان في الجولة الماضية.
وأكدت جماهير الوصل التي تتواجد على المدرجات، سواء في ملعب زعبيل، أو المباريات التي تقام خارج ملاعبها، أنها ستحرص على الحضور إلى معقل «الفهود»، من أجل مباراة ستكون مهمة للغاية في رحلة المنافسة على اللقب، وأنها لن تجعل الفريق يسير وحيداً، وهي التي ضربت أروع صور الوفاء على مدار سنوات طويلة بمساندة فريقها رغم غياب الألقاب في عصر الاحتراف.
وعبرت الجماهير عن عتبها على تراخي اللاعبين في الشوط الثاني أمام خورفكان، وتحديداً في لقطة الهدف الثالث الذي حملت فيه المدافع المغربي سفيان بوفتيني مسؤولية ما حصل، لكنها رغم ذلك جددت دعمها للفريق واعتبرت أن ما حصل كبوة، وأن مؤشرات قدرة الفريق على المنافسة في هذا الموسم تبدو إيجابية للغاية.

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