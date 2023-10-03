قرعة «أبوظبي جراند سلام للجودو» 23 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو، التي يستضيفها اتحاد الجودو خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر الحالي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، موعداً لإجراء قرعة البطولة عبر تقنية الفيديو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، استعداداً لبدء منافسات البطولة، التي تنطلق مبارياتها صباح يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، عقب تشاوره مع ناصر التميمي، أمين السر العام، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية مدير البطولة أن كافه الترتيبات تمت بنجاح وأن باب التسجيل سيغلق يوم 22 أكتوبر الجاري، بتأكيد وصول المنتخبات المشاركة، حسب لائحة البطولة، بعد أن تقدمت حتى الآن 63 دولة بطلب المشاركة في البطولة، عبر موقع الاتحاد الدولي من بينها 8 منتخبات عربية وهي منتخبات البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان، جيبوتي، ومنتخب الإمارات الذي يشارك بعدد 8 لاعبين ولاعبات من الجنسين.

أما بشأن استعدادات المنتخب، فتبدأ اليوم عقب مشاركته الإيجابية في دورة الألعاب الآسيوية مؤخراً في الصين، والتي حققها خلالها إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات، قبل استضافة بطولة أبوظبي المقبلة، وقد انتظم في معسكر إعداد في جورجيا، يستمر حتى يوم 20 أكتوبر الجاري موعد العودة إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة، وبعدها تتواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة «سيدني جراند بري» للجودو في 17 نوفمبر، وبعدها يتوجه المنتخب إلى اليابان للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام للجودو في الثاني من ديسمبر المقبل، تطلعاً لمزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.