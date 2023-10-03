4 تحديات تنتظر إيسايلا مع عجمان

رضا سليم (دبي)

بدأ فريق عجمان مرحلة جديد مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا، الذي تولى المهمة بدلاً من البرازيلي كايو زاناردي، الذي رحل بعد تراجع نتائج الفريق في 4 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، حيث بدأ إيسايلا المهمة بتولي التدريبات مع الفريق.

ويواجه المدرب الروماني، الذي سبق له تدريب بني ياس وعلى دراية بكل أندية الدوري، 4 تحديات، بعدما قاد التدريبات رسمياً، يأتي في مقدمتها عودة الروح للفريق، وهي التي غابت بسبب تراجع النتائج والخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراة، والتي وقفت حائلاً دون تحقيق الفوز على الإمارات، بعدما كان الفريق متقدماً، وانتهت المواجهة بالتعادل، فيما خسر الفريق بنتائج ثقيلة في 3 مباريات منها 0-6 أمام العين و3-5 أمام كلباء، وقبلهما 0-3 أمام شباب الأهلي.

ويبقى التحدي الثاني في معالجة المشاكل الدفاعية، والتي تسببت في دخول أهداف كثيرة في مرمى الفريق حيث يعتبر الأضعف دفاعاً في الدوري، بعدما دخل مرماه 18 هدفاً، وإن كان الفريق قد واجه مشكلة الغيابات خاصة في مركز الارتكاز بالإضافة إلى عدم ثبات التشكيلة، وهو ما تسبب في عدم وجود تفاهم بين الخط الخلفي.

وسيكون التحدي الثالث في البحث عن الفوز الأول، عندما يواجه الوصل في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل، باستاد زعبيل، وإن كانت المهمة الأولى للمدرب صعبة للغاية كون الإمبراطور من الفرق التي تقدم مستويات عالية هذا الموسم بصرف النظر عن تعادله الأخير والمفاجئ أمام خورفكان في الجولة الماضية، إلا أنه حصد العلامة الكاملة في 3 مباريات.

ويتمثل التحدي الرابع في تجهيز البديل في ظل مشكلة الإصابات، التي طاردت الفريق من بداية الموسم والتي وصلت إلى غياب 7 لاعبين من الأساسيين، ويكفي أن علي الحوسني الحارس الأساسي لم يلعب أية مباراة حتى الآن رغم أنه كان من أكثر المشاركين مع الفريق في الموسم الماضي، وإن كانت عودة بلال يوسف وعصام فايز في المباراة الأخيرة كانت أشبه بعودة الأمل للفريق، بسبب غياب كل اللاعبين الأساسيين في مركز الارتكاز، ومن المنتظر عودة عدد من المصابين أمام الوصل.