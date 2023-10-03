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الرياضة

«دبي للأكاديميات» تبحث عن مواهب جديدة

«دبي للأكاديميات» تبحث عن مواهب جديدة
3 أكتوبر 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
تنطلق في شهر أكتوبر الجاري «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بملاعب مدينة دبي الرياضية.
وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل البطولة وأعداد المشاركين وأسماء الفرق المشاركة وبرنامج المنافسات خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم غدٍ الخميس، في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ممثلي أبرز الأكاديميات المشاركة.
وتأتي البطولة في إطار تكامل الجهود بين مجلس دبي الرياضي وشركات القطاع الخاص لتطوير العمل في مختلف المجالات وخصوصاً في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والأكاديميات الخاصة، حيث تتولى الجوانب التنظيمية شركة إنسبيراتوس وشركة دلتا للفعاليات الرياضية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.
وتمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي، وسيتم تنظيمها خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، للفئات العمرية (8-9-10-12-14-16-18 سنة) بنين وبنات، وتعد البطولة استكمالاً للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في مجال استقطاب وتطوير المواهب الرياضية على مدار الأعوام السابقة من خلال تنظيم العديد من البطولات المخصصة لأكاديميات كرة القدم وحققت نجاحاً فنياً كبيراً، كما ساهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة. 
وسيكون من ضمن الفرق المشاركة في البطولة عدد من الأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك الأندية والأكاديميات المنتمية للدرجة الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الكرة.
ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة لجميع الأكاديميات للمشاركة في البطولة، كما تم توضيح شروط المشاركة ولوائح المنافسات التي تتضمن المواصفات الفنية من حيث أبعاد الملاعب لكل فئة وزمن اللعب، وغيرها من الجوانب وفق المواصفات الدولية المعتمدة والتي تساهم في توفير أفضل الأجواء للعب واكتشاف المواهب الكروية ومنحها الفرصة للتطوير واكتساب المزيد من الخبرات.

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