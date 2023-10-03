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الرياضة

«أدنوك للمحترفين» يتخطى حاجز «المئوية التهديفية»

«أدنوك للمحترفين» يتخطى حاجز «المئوية التهديفية»
3 أكتوبر 2023 14:00

مراد المصري (دبي)
جاءت انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين حافلة بالإثارة والأجواء الممتعة، خصوصاً من الناحية التهديفية المرتفعة التي بلغت 103 أهداف في 28 مباراة، بمعدل 3.68 هدف للمباراة الواحدة، إلى جانب التقارب الكبير في مقدمة الترتيب والسباق الذي لا يزال مفتوحاً على اللقب بين العديد من الأندية.
وتصدر العين قائمة الأكثر تهديفاً برصيد 14 هدفاً، فيما كان شباب الأهلي صاحب خط الدفاع الأولى باستقباله هدفين فقط، وهو ما يفسر تواجد كليهما في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة لهما، ورغم تواجده خلفهما بفارق نقطتين، فإن الوصل الذي جمع 10 ليعادل أفضل محصلة له بعد أربع مباريات في الاحتراف منذ موسم 2017-2018، مع «الزعيم» و«الفرسان»، وهي الفرق الثلاثة الوحيدة التي لم تعرف الخسارة لحد الآن.
ويعتبر العين الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من داخل منطقة الجزاء، برصيد 12 هدفاً، يليه الجزيرة 8، بني ياس 7، ثم شباب الأهلي والوصل 6، فيما كانت الفرق الأكثر استقبالاً للأهداف من داخل منطقة الجزاء، هي: عجمان 11 هدفاً، اتحاد كلباء 9، بني ياس 7، وحتا والشارقة 6.
وانعكست هذه الأرقام على الصعيد الفردي، مع تساوي أربعة لاعبين في صدارة الترتيب برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم: السويسري هاريس سيفيروفيتش لاعب الوصل، التوجولي لابا كودجو لاعب العين، المغربي وليد أزارو لاعب عجمان والبرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة.
وعلى صعيد التمريرات الحاسمة تصدر القائمة الإسباني أليخاندرو بوزيلو ونيكولاس خيمينيز برصيد 3 تمريرات حاسمة.
وتميز لاعب الجزيرة الفرنسي نيسكينز كيبانو بوصفه الأنجح بالمراوغات بمجموع 15 مراوغة، يليه البحريني علي مدن لاعب عجمان وأحمد جشك لاعب شباب الأهلي والبرازيلي لياندرو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء بـ11 مراوغة.
واعتبر بدر حارب، اللاعب والإداري السابق بنادي الوصل، أن المنافسة ما زالت مفتوحة على اللقب، رغم المؤشرات الحالية التي تمنح نظرة على ما ننتظره في موسم أتوقعه أن يكون الأكثر تنافسية على الإطلاق في عصر الاحتراف، حتى أقوى من الموسم الماضي، وقال: «ما زال العديد من الفرق في سباق المنافسة على اللقب، منها العين، شباب الأهلي، الوصل، الجزيرة والشارقة وغيرها، وستكون الجماهير أمام مباريات حافلة بالندية والنتائج المتقلبة على مدار الموسم الذي لا يزال في بدايته، وستتغير خلاله المعطيات كثيراً، وبالمجمل فإن ما نتابعه في الوقت الحالي يصب لصالح المسابقة والتنافسية التي ترفع مستوى اللاعبين وتزيد التركيز والمتابعة للمباريات أسبوعاً تلو الآخر».

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