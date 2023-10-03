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الرياضة

«متباهي عذبة» يطارد كأس الوثبة في تولوز

«متباهي عذبة» يطارد كأس الوثبة في تولوز
4 أكتوبر 2023 00:15

عصام السيد (أبوظبي)
يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغة جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجتذب السباق لمسافة 2100 متر، (9) خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق تطارد اللقب، يتصدرها «متباهي عذبة»، لمزرعة عذبة، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والذي سبق له تحقيق الفوز، كما جاء في المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.
وينافس على اللقب أيضاً «المادورا» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون، و«جيد دو كروات» لجاكو فرانسيس بوديت، بإشراف إيريك ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بليسون، وقيادة هوجو مويسان.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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