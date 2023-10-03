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الرياضة

الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو

الشباب السعودي يفاوض مدرب موناكو
3 أكتوبر 2023 11:06

الرياض (د ب أ)
ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي الشباب السعودي فتحت باب التفاوض مع البلجيكي فيليب كليمنت، مدرب موناكو الفرنسي السابق، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيحل كليمنت مكان الهولندي مارسيل كايزر، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكرت الصحافة السعودية أن وكيل أعمال المدرب البلجيكي كشف لنادي الشباب عن موافقته المبدئية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين من أجل حسم باقي تفاصيل الصفقة.
وأوضحت أن محمد المنجم، الرئيس الجديد لنادي الشباب، يسعى لحسم ملف الجهاز الفني للاستفادة من فترة التوقف الدولي المقبلة في تعرف المدرب الجديد على اللاعبين والمنافسين أيضا في دوري روشن، قبل قيادة الفريق. وكان موناكو آخر تجارب كليمنت، إذ تولى تدريبه في يناير 2022، وأقيل من قيادته بعد انتهاء منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

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