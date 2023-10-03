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الرياضة

«دوري السلة» ينطلق 11 أكتوبر

«دوري السلة» ينطلق 11 أكتوبر
3 أكتوبر 2023 13:30

دبي (وام)
أعلن اتحاد كرة السلة عن انطلاق فعاليات الموسم الجديد للدوري يوم 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 7 فرق هي شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والشارقة، والبطائح، والوحدة، والظفرة.
كما أعلن عن نظام وجدول منافسات اللعبة، بعد إصدار الاتحاد الدولي للعبة جدول مسابقة «وصل» للأندية (دوري السوبر لغرب آسيا)، وجدول التصفيات النهائية لكأس آسيا للمنتخبات 2025، وتعديل الاتحاد العربي للعبة لموعد البطولة العربية.
ويدشن شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة الظفرة على ملعب شباب الأهلي بالجولة الأولى، ويلتقي النصر مع الوحدة على ملعب النصر، والوصل مع البطائح على ملعب الوصل، على أن يدشن الشارقة مشواره بداية من الجولة الثانية بمواجهة الوصل على ملعب الشارقة في 15 أكتوبر الجاري.

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