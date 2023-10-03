البرغوثي: «NBA في أبوظبي» تحفز الجيل الجديد على ممارسة الرياضة



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف النسخة الثانية من أسبوع الرابطة الوطنية لكرة السلّة الأميركية السنوية للناشئين «Jr. NBA Week» أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، و250 مدرّباً ومدربة، وتتضمن فعالياتها مشاركة عمالقة كرة السلة الأميركية من فريقي «دالاس مافريكس» و«مينيسوتا تمبروولفز» وأساطير دوري NBA للرجال والسيدات WNBA.

ويشتمل أسبوع NBA في أبوظبي على عيادات طبية ومعسكرات تدريبية تركز على تعلّم اللعبة، والتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، وتحفيز الجيل الجديد من الشباب على ممارسة اللعبة، وفي هذا العام، وسّعت NBA دوري كرة السلة للناشئين إلى قسمين، حيث يستضيف للمرة الأولى مباريات للناشئات، بمشاركة 30 فريقاً من الفتيات.

وأوضح أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ) الكيفية التي تتوافق بها الشراكة مع NBA مع مهّمة «القابضة» (ADQ) المتمثلة في تسريع التحوّل الاقتصادي في أبوظبي، بقوله: «يساهم تعاوننا مع NBA في دعم ممارسة هذه الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية، وفي تشجيع اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار والقدرات على الانخراط في فعالياتها، بما يُضفي أثراً إيجابياً على استدامة الرفاهية والعافية في مجتمع دولة الإمارات»، ويُمهّد هذا التعاون الطريق لتحقيق ثلاث فوائد رئيسية، يتمثّل أولها في توافق دوري NBA الشهير على مستوى العالم مع دور «القابضة» (ADQ) كمستثمر مستدام يُحقّق القيمة للمجتمع.

وصرّح أنس البرغوثي أنّ هذا التعاون يُشكل وسيلة للتواصل مع فئات جديدة من الجمهور، مؤكداً على وجود أشكال عديدة لتحقيق القيمة ينبغي العمل على تنويعها وتطويرها في المجتمع، أما الفائدة الثانية فهي إثراء حياة الناس في المجتمع بطريقة ملموسة، وذلك عبر مبادرات عديدة تشمل العيادات الصحية، والمخيمات الصيفية التي تشرف عليها NBA. وأشار البرغوثي إلى ضرورة العمل على تحقيق الرفاهية للجميع، موضحاً أن شراكة «القابضة» (ADQ) مع NBA تشتمل أيضاً على مبادرات مشوّقة للموظفين وعائلاتهم.

وتظهر الفائدة الثالثة لهذه الشراكة عبر تعزيز مهارات الحياة الأساسية، وتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، ولفت أنس البرغوثي الانتباه إلى التأثير الكبير الذي حققته دورة ألعاب NBA أبوظبي العام الماضي، والتي لم يقتصر تأثيرها على تحفيز أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية فحسب، بل ساهم أيضاً في تعزيز مهارات الحياة الأساسية لديهم.

وقال البرغوثي: يمتدّ التفاعل مع هذه الرياضة بما يتجاوز حدود المباريات، بدءاً باللقاءات مع أساطير دوري NBA قبل المباريات، ووصولاً إلى تجديدات الملاعب باستخدام المواد المستدامة. وتسعى «القابضة» (ADQ) لتمكين وصول جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار إلى هذه الرياضة.

وأكّد أنس أن تفاعل مختلف فئات المجتمع مع اللعبة، يساعد على تخطي الحواجز بينها، ويساهم في تعزيز الرفاهية للجميع، وتجربة حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وتعتبر برامج كرة السلة المجتمعية ركيزة أساسية لتحقيق هذه الفوائد، فهي تزرع بذور الطموح والتعاون في أفراد المجتمع، وتلك عناصر حيوية لتحقيق الأداء العالي. وتحرص «القابضة» (ADQ) على تمكين الشباب من إطلاق قدراتهم. وبهذا، تعدّ الشراكة مع NBA التزاماً ثابتاً على المدى البعيد بتضمين هذه اللعبة في نسيج الأنشطة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات.



نهج التميز



تشهد أنشطة كرة السلة في إمارة أبوظبي ازدهاراً كبيراً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والسجلّ الحافل للعاصمة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وفي إطار هذه التعاون، تلتزم «القابضة» (ADQ) عبر شراكتها مع NBA بما يتجاوز مجرد تحقيق النجاح في إقامة المباريات، وصولاً إلى إضفاء تأثير كبير على المجتمع، والتأسيس لنهج جديد من التنوّع والشمول والتميز الرياضي في قلب إمارة أبوظبي، الأمر الذي يُعزّز العافية والرفاهية المستدامة لجميع أفراد المجتمع.