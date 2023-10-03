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«يويفا» يبدأ اليوم بيع تذاكر «يورو 2024» في ألمانيا

«يويفا» يبدأ اليوم بيع تذاكر «يورو 2024» في ألمانيا
3 أكتوبر 2023 14:26

فرانكفورت (د ب أ)
يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم، عملية بيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، اعتباراً من الساعة الثانية مساء بتوقيت ألمانيا (1200 بتوقيت جرينتش).
وابتداءً من اليوم، وحتى 26 أكتوبر الجاري، سيتمكن المشجعون من طلب تذاكر مباريات محددة، وسيجرى تخصيصها عبر قرعة.
وتطرح دفعة أولى من 1.2 مليون تذكرة للبيع في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (31.43 دولار)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألف يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.
وباستثناء المنتخب الألماني المستضيف للبطولة، لم يتأهل أي منتخب من التصفيات للنهائيات حتى الآن، وستجرى قرعة البطولة في الثاني من ديسمبر المقبل.
ويخوض المنتخب الألماني مبارياته في دور المجموعات في ميونيخ يوم 14 يونيو وشتوتجارت يوم 19 يونيو وفرانكفورت في يوم 23 من الشهر نفسه، وستحدد القرعة منافسيه، ولن تطرح تذاكر ورقية لمباريات البطولة وإنما ستكون التذاكر رقمية.

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