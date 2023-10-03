10 فرق عالمية في سباق «دبي الجائزة الكبرى للإبحار»



مراد المصري (دبي)

يعود سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد بدبي يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 فرق عالمية في البطولة التي تشكّل المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع المكوّنة من 13 مرحلة تعبر خلالها عدة دول حول العالم منها أبوظبي أيضاً يوم 13 و14 يناير المقبل، إلى جانب مدن مثل: برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

جاء الإعلان عن تفاصيل السباق أمس من قبل منظمة الجائزة الكبرى للإبحار SailGP، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم، حيث سيقام الحدث في دبي بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز»، وطيران الإمارات، وبدعم من «مجلس دبي الرياضي».

ومن المتوقَّع أن يكرر السباق تميّز وإثارة جولة العام الماضي، حيث يتنافس فيه 10 فرق عالمية من: أستراليا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، نيوزيلندا، إسبانيا، سويسرا والولايات المتحدة الأميركية.

وسيشهد الحدث استعراضات رائعة ومثيرة لقوارب «القطمران المزعنَفة» (F 50) في خمسة سباقات على مدى يومين، حيث تتنافس عشرة فرق وطنية من أجل النقاط، ما يقود إلى مواجهة نهائية تحدد الفريق الفائز في الحدث من بين أفضل ثلاثة فرق.

واعتبر راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لمنظمة الجائزة الكبرى للإبحار، أن إقامة هذا السباق في دبي يعزز الانتشار لهذه الرياضة في الإمارات والمنطقة، على أن تشهد هذه النسخة المزيد من الفعاليات المرافقة وسط توقعات بحضور جماهيري أكبر في موقع الحدث في ميناء راشد.

من جهته، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «ندعم رياضة الإبحار منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن استقبال هذا السباق في دبي يرسخ مكانة المدينة كمحطّة أساسية ضمن أجندة السلسلة الدولية ويُعدّ مبعث فخر واعتزاز لنا، ونحن نتطلّع لمشاهَدة الكثير من الإثارة والتشويق بعد شهور قليلة على واجهة دبي البحرية».