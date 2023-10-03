«الملك» يحصد «كل المكاسب» بتخطي الفيصلي

علي معالي (الشارقة)

أصبح السباق ملتهباً بين الشارقة وناساف الأوزبكي في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا مع نهاية الجولة الثانية، حيث وصل «الملك» إلى النقطة (4)، والفريق الأوزبكي بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، وفي الجولة الثالثة سيكون السباق محموماً، إما بحفاظ ناساف على الصدارة أو انتزاع «الملك» للقمة، حيث يلتقي الفريقان على ملعب ناساف يوم 23 أكتوبر الجاري، وهو ما سيضع العديد من النقاط على هذه المجموعة، بعد توقف السد القطري عند نقطة واحدة، ومن دون نقاط لفريق الفيصلي الأردني.

وحقق الشارقة العديد من المكاسب بالانتصار الأخير على الفيصلي الأردني، في الجولة الثانية بالتفوق بهدف دون رد، حيث حافظ «الملك» على فرصته في التأهل للدور الثاني بالوصول إلى النقطة الرابعة من مباراتين، بتعادل مع السد في قطر، ثم الفوز على الفيصلي بالإمارة الباسمة، ولعل أبرز إيجابيات «الملك» الشرقاوي من لقاء «الزعيم» الأردني، افتتاح المهاجم المالي موسى ماريجا التسجيل مع الفريق، بهدف أول في مسيرته منذ الانتقال إلى الشارقة قادماً من الهلال السعودي، وهو الهدف الآسيوي الأول له منذ 218 يوماً، عندما سجل هدفين من أصل 7 فاز بها الهلال على الدحيل القطري، وحصول اللاعب كذلك من جانب الاتحاد الآسيوي على لقب الأفضل في المباراة.

كما أظهر البوسني ميراليم بيانيتش حالة الاستقرار الفني المتميزة هذا الموسم ودوره الإيجابي للغاية في أرض الملعب، والأرقام التي حققها بيانيتش في مباراة الفيصلي تؤكد دوره الكبير في الانتصار، حيث صنع الهدف بمهارة عالية بتمريرة سحرية إلى ماريجا، إضافة إلى دقة التمريرات التي وصلت إلى 88%، ونجاحه بنسبة 100% في المواجهات الجوية، إضافة إلى نجاحه في التمريرات الطويلة 9 من 11 تمريرة وهي نسبة ممتازة، وكذلك نجح في قطع 4 كرات وإبعاد كرتين، وهو أكثر من لمس الكرة في المباراة 96 لمسة.

وعبر بيانيتش عن سعادته بالانتصار الآسيوي، مشيراً في نفس الوقت إلى ضرورة الاستمرار في تحقيق الانتصارات وقال: «علينا أن نسجل أكثر، في ظل وجود العديد من الفرص التي تتاح لنا، ولعل الشيء المهم الذي حققناه في المباراة هو نقاطها الـ 3».

وأضاف: «لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال آسيا، علينا أن نحقق النقاط التي في متناولنا، خاصة في المباريات التي تجري على ملعبنا، وأن التأهل للدور الثاني هو مرحلة أولى نفكر فيها ونخطط لما هو قادم بشكل أفضل».

ومن النقاط الإيجابية عودة القناص ماريجا للتهديف من بوابة آسيا، واختيار الاتحاد الآسيوي كأفضل لاعب في المباراة، بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعب ودوره في فوز الشارقة، وعلق ماريجا على ذلك قائلاً: «سعادتي كبيرة بهذا الهدف، كونه الأول، وأيضاً لدوره في استمرارنا في المنافسة الآسيوية، والمباراة ضد الفيصلي جاءت صعبة».

وأضاف: «نمتلك فريقاً قوياً لديه طموحات كبيرة ومدرب كبير له خبراته، وهدفنا واضح ومحدد وهو التأهل للدور الثاني ثم بعدها نفكر فيما هو قادم».