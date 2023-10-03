«المشرق للبادل» في أبوظبي للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد البادل تنس، عن انطلاق الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل، سلسلة منافسات البادل المجتمعية المخصصة للهواة، في أبوظبي للمرة الأولى.

ويستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي فعاليات البطولة بين 13 و15 أكتوبر الجاري.

وتُقام الفعالية المميزة بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولات السابقة التي أقيمت في دبي والشارقة وعجمان. وتشهد جولة أبوظبي مشاركة مجموعة متميزة من المنافسين، مع تسليط الضوء بشكل خاص على فئة UAEPA 10 للرجال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت عواطف السويدي، مديرة الاستراتيجية والتطوير في اتحاد البادل تنس: يسعدنا استضافة الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل لأول مرة في أبوظبي. وتعكس هذه الاستضافة التزامنا بنشر متعة رياضة البادل في دولة الإمارات وتوفير منصة لعشاق هذه الرياضة لعرض مهاراتهم وشغفهم بها.

وأضافت: ونسعى إلى إيجاد بيئة تنافسية خاصة تتيح للاعبين من مختلف المستويات الاستمتاع برياضتهم المفضلة. وتشكل جولة أبوظبي إضافة مميزة للبطولة وللفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، حيث نتوقع عرضاً فريداً للمواهب والروح الرياضية.

وأعلن منظمو الفعالية أن أبواب التسجيل مفتوحة الآن ولغاية 7 أكتوبر، داعين اللاعبين إلى المسارعة بالتسجيل لضمان حجز مكان لهم في هذه المنافسة.

وتستمر بطولة المشرق للبادل على مدى 11 شهراً، تعكس خلالها شعبية الرياضة المتزايدة في أنحاء الإمارات، وتبرز المجتمع الرياضي النابض بالحياة، وتمثل دليلاً على الجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للبادل تنس في رعاية الرياضة والترويج لها على المستويين الجماهيري والتنافسي.