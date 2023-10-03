البصمة الأولى «7 نجوم» في «دورينا»



معتصم عبدالله (دبي)

انتظر الإيطالي مانولو جابياديني مهاجم النصر حتى «الجولة الرابعة» ليحتفل بباكورة أهدافه في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما سجل ثنائية للعميد أمام مضيفه حتا 3-0، التي شهدت أيضاً الفوز الأول للأزرق في الدوري خلال الموسم الحالي 2023- 2024.

ورغم نجاحه في تسجيل 5 أهداف للعميد في 6 مباريات شارك فيها في الموسم الحالي 2023- 2024، إلا أن المهاجم الإيطالي صاحب الـ31 عاماً صام عن التسجيل في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري أمام الجزيرة 1-3، بني ياس 2-4، الشارقة 0-1، مقابل ثلاثة أهداف سجلها في مباراتي فريقه أمام عجمان في الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، والفوز 4-1 في الإياب، قبل أن يحتفل بالثنائية الأولى في الدوري أمام حتا 3-0.

وتصدر جابياديني واجهة نجوم «البصمة الأولى» في الجولة الرابعة والتي ضمت 7 لاعبين في أندية اتحاد كلباء، شباب الأهلي، البطائح، خورفكان، والجزيرة.

وضمت قائمة «البصمة الأولى» السلوفيني أندريس فومبيرجر مهاجم اتحاد كلباء، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المواجهة أمام عجمان 5-3، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها «النمور» الفوز بخماسية خارج قواعده في «دوري المحترفين»، وشارك فومبيرجر الذي يخوض موسمه الأول بقميص «النمور»، في 6 مباريات مع فريقه في الدوري والكأس بمعدل دقائق 431 دقيقة، قبل أن يحتفل بالباكورة أمام «البرتقالي» في الدوري.

وتكرر سيناريو أندريس فومبيرجر، مع البرازيلي باولو هنريكي لاعب وسط البطائح والذي يخوض بدوره موسمه الأول في ملاعب الإمارات، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد أمام مضيفه الجزيرة 1-3، قبل طرده بالإنذار الثاني في الدقيقة 94، وهو الهدف الأول لهنريكي في الموسم بعدما خاض 5 مباريات بقميص «الراقي» في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشهدت المباراة ذاتها، الهدف الأول في الموسم الحالي للمالي المقيم عمر تراوري لاعب الجزيرة بعد دخوله بديلاً في الحصة الثانية، ويملك تراروي صاحب الـ21 عاماً والعائد للتسجيل في الدوري بعد صيامه في الموسم الماضي 2022- 2023، ما مجموعه 9 أهداف في 73 مباراة في دوري المحترفين، بمعدل 5 في موسمه الأول 2020- 2021، و3 في موسم 2021- 2022.

في المقابل، انتظر البرازيلي لورينسي ناسيمنتو هداف البطائح في دوري المحترفين في الموسم الماضي برصيد 13 هدفاً، مباراته الرابعة بقميص فريقه الحالي خورفكان قبل أن ينجح في تسجيل هدفه الأول في الدوري ويسهم في الريمونتادا المثيرة أمام الوصل 3-3، وشهدت المباراة ذاتها احتفال «البديل» محمد إسماعيل المنتقل من الظفرة بأول أهدافه في الدوري بقميص «النسور» أيضاً في الدقيقة 55.

نجوم البصمة الأولى في «الجولة الرابعة»

مانولو جابياديني «النصر»

أندريس فومبيرجر «اتحاد كلباء»

باولو هنريكي «البطائح»

لورينسي ناسيمنتو «خورفكان»

محمد الجنيبي «خورفكان»

عمر تراوري «الجزيرة»