أساطير كرة السلة الأميركية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أن النجم العالمي تي باين، الفنان والمنتج ومؤلف الأغاني الفائز بجائزة جرامي 6 مرات، سيقدم عرضاً مميزاً خلال النسخة الأولى من فعالية «يوم الاحتفاء بمشجعي (NBA) في أبوظبي» التي تنطلق الساعة 4:30 مساءً يوم الجمعة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، مسلطةً الضوء على الشعبية الواسعة لكرة السلة وثقافتها، إلى جانب برامج الرابطة ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وتشهد هذه الفعالية أيضاً مشاركة النجمين إيه جي مكلين، المغني الأميركي الشهير، وأحد أعضاء فرقة باك ستريت بويز، ومايكل بي جوردان، الممثل والمنتج الأميركي.

وتعود كذلك «منطقة مشجعي NBA»، التجربة التفاعلية المخصصة للجمهور، إلى منارة السعديات من يوم غد وحتى الأحد، بمشاركة العديد من أساطير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بمن فيهم كريم عبد الجبار وراي ألين وجاري بايتون وتيم هارداواي سينيور.

ويشهد «يوم الاحتفاء بمشجعي (NBA) في أبوظبي» حضوراً مرتقباً للاعبي فريقيّ دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب أساطير كرة السلة كريم عبد الجبار وشون ماريون وسام بيركنز وكيني سميث. وتحتضن الفعالية العديد من الأنشطة، بما فيها تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية بمشاركة عدد من لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، إلى جانب عروض من فريق مافريكس الترفيهي وفريق تمبروولفز دانك الاستعراضي، بحضور التميمة الشهيرة لكل من الفريقين، ومسابقة سلام دانك بمشاركة نخبة من أبرز النجوم المحترفين في هذا المجال.

وتمنح «منطقة مشجعي NBA» الجمهور فرصة لقاء كل من كريم عبد الجبار وراي ألين وجاري بايتون وتيم هارداواي سينيور، بالإضافة إلى المشاركة في تحديات المهارات ومسابقات الرميات الثلاثية والمباريات الإقصائية ضمن ملعب بالحجم الكامل، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية مع كأس لاري أوبراين وممارسة اللعبة الافتراضية الجديدة للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، إلى جانب شراء بعض المنتجات محدودة الإصدار التي تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وغيرها الكثير.

كما ستطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية فعالية Floating Court في ياس باي في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر، والتي تستضيف مجموعة متنوعة من مواجهات كرة السلة، وأنشطة شركاء دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحضور أساطير ومشاهير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على مدار الأيام الأربعة.