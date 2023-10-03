شراكة بين «أراد» و«ربدان للدراجات الهوائية»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أرادَ، رائدة التطوير العقاري في الإمارات، عن شراكتها مع فريق ربدان، أول فريق دراجات هوائية للهواة في أبوظبي، وذلك قبل انطلاق موسم سباقات 2023-2024.

وتأسس فريق ربدان للدرّاجات الهوائية في عام 2016 بعشرة أعضاء مؤسسين، و20 دراجاً ومتسابقاً من أفراد المجتمع المحلي، وجميعهم من أبناء دولة الإمارات، ويحمل هذا الفريق اسم الحصان الأول للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تم اختيار هذا الاسم من قبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني.

وعلاوة على كونه أول فريق للهواة على مستوى الدولة، يعد فريق ربدان للدراجات الهوائية، أحد أنجح الفرق في الإمارات، حيث فاز منذ تأسيسه بكأس نائب رئيس الدولة، وسباق سيح السلم، بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية الكبرى.

وسوف يتيح الدعم الذي ستقدمه أرادَ لفريق ربدان للدراجات الهوائية فرصة التسجيل والمشاركة في السباقات المحلية، وتغطية تكاليف تأمين الدراجات وأطقم الفريق، إضافة إلى تمكين أعضاء الفريق من حضور معسكر تدريبي في إيطاليا، كما سيقوم الفريق بتدريباته في مضمار مسار الجديد في الشارقة من تطوير شركة أرادَ وعلى أساس شهري خلال الموسم الجديد، على أن تعقد الجلسة التدريبية الأولى يوم الخميس، 28 سبتمبر الجاري.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تجسّد شراكتنا مع فريق ربدان مدى التزامنا في أرادَ بتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة التي نحرص على تشجيعها في جميع مجتمعاتنا». وأضاف: «نتطلّع للترحيب بأعضاء فريق ربدان للدرّاجات الهوائية في مضمار مَسار، حيث ستتاح الفرصة أمامهم للتدريب بشكل احترافي ضمن بيئة طبيعية وفي أجواءٍ استثنائية».

وقال الدكتور محمد العيسائي، الرئيس المشارك لفريق ربدان للدراجات الهوائية: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع أرادَ تطوير أدائنا، والمشاركة في المزيد من السباقات في الإمارات وخارج الدولة، إضافة إلى تحقيق نتائج أفضل في سباقات هذا الموسم».

وأضاف: «نحن نتطلّع لتجربة الحلبة الجديدة في مسار، والتي تمثل مرفقاً رياضياً جديداً استثنائياً ومميزاً على مستوى دولة الإمارات».