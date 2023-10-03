المتحدث الرسمي لنادي خورفكان: لن نرد على «الحسابات الوهمية»!

فيصل النقبي (خورفكان)

وضع سليمان علي النقبي، عضو مجلس شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي للنادي، النقاط على الحروف في حواره الخاص مع «الاتحاد»، وتحدث عن العديد من المحاور الهامة المرتبطة بالنادي في الفترة الأخيرة، وأجاب عن التساؤلات بكل صراحة، كما كشف النقاب عن خطط وأهداف الشركة في المواسم الأربعة وخطتها للتواصل مع المجتمع.

وأهم المحاور التي كشف عنها النقبي، ما يتعلق بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي تم إنهاء الارتباط الفني معه كمدرب للفريق الأول بعد جولتين فقط من بداية الدوري، وأكد النقبي أن الصيغة التي خرجت بقرار إنهاء الارتباط مع المدرب واضحة ولا تحتاج لشرح، ولا نستطيع أن نشرح الأمور الواضحة، وفي النهاية ليعذرنا الجميع فإننا نعتبر ما حدث ضمن إطار الأسرة الواحدة، والعنبري نعتبره من أسرتنا، لذلك لن نتحدث عن الحيثيات، نحن نعتقد بأن القرار كان واضحاً كصياغة ولا يحتاج لكل هذه الأقاويل الإعلامية، ومن جانبنا لن نجاوب عن أي استفسار حول الأمور الفنية للقرار لأنه بلا فائدة، ونحن غير مكلفين بالرد على أقاويل من هنا وهناك، ومن يريد التواصل معنا فأبوابنا مفتوحة للجميع كإعلام وغيره.

وأضاف: هناك الكثير من الحسابات الوهمية وغيرها تهاجمنا بضراوة، ونحن لا نحب المهاترات، ولن ننجرف لها بالقول والعمل، ولن نرد على الحسابات الوهمية، من يريد تقديم أي نصيحة عليه بالتواصل المباشر معنا، فنحن نرحب بأي نصائح واستفسارات ولدينا القدرة على استقبال جميع الملاحظات، فنحن نمثل مجتمعاً صغيراً، الكل يعرف الآخر ونحتاج للوضوح، فهل أتى لنا أحد ولم نقبل تواصله أو كلمنا ولم نُجِب عليه في النادي أو عبر الاتصال، أكرر: نحن غير ملزمين بالرد على حسابات وهمية أو أشخاص يتصيدون بالمياه العكرة، وليس هذا دورنا الفعلي بالنادي، فلدينا عمل كبير نقوم به من أجل الفريق.

وأعرب النقبي عن أمله بأن يكون هذا الموسم مختلفاً من الناحية الفنية، حيث قال إن مجلس الإدارة يسير بخطة واضحة المعالم، وهذا موسمنا الرابع ونحن نحقق أهدافنا المعلنة، فلم نهبط طوال هذه المواسم، ونحن نحقق مراكز جيدة من الجميل أن نحققها رغم عمرنا القصير بعالم الاحتراف، فنحن لدينا 4 مواسم فقط بالمحترفين، ورغم تاريخ النادي الممتد لعقود، إلا أن الفريق في الموسم الخامس بالعهد الاحترافي، ونعتقد بأننا نبلي البلاء الحسن بمساندة دائمة وحقيقية من مجلس الشارقة الرياضي.

وتحدث النقبي عن أجانب الفريق ورد على مستواهم فقال: مسألة التوفيق من عدمها في الأجانب ليست مشكلة خاصة بناديه فقط، بل يتعرض لها الجميع، جلبنا لاعبين جيدين، كما أنه لم يوفق بآخرين وهذا طبيعي بعالم كرة القدم، لكن نحن واضحون ونقول إننا لم نكبد النادي أي خسائر مادية بهذا الخصوص، ونعمل عبر اللجنة الفنية على تحسين اختياراتنا دائماً، والعمل في كرة القدم ليس مرتبطاً فقط بجلب اللاعبين، بل هناك عوامل كثيرة، منها مثلاً التوفيق، ومنها أمور عديدة يفهمها العاملون بهذا المجال الصعب.

وأضاف: «يتهموننا باتهامات عديدة في الإعلام وفي وسائل التواصل وعبر الحسابات الوهمية والموجهة وغيرها بأننا نتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، ونحن نقول إن النادي يصرف وفق إمكاناته المادية ولا نغالي بأسعار اللاعبين، وهذا الكلام الموجه ضدنا بالأصل ليس بصحيح، فنحن نادٍ جديد في عصر الاحتراف، وبناء المراحل السنية والمخرجات من المواهب يحتاج لعمل كبير يستغرق سنوات، ومن الطبيعي أن نستعين بلاعبين من أندية أخرى لحين اكتمال البناء الذي نقوم به، والذي يتهمنا بهذا الاتهام لا يتابع الفريق بشكل جيد، فنحن هذا العام مثلاً لدينا لاعبون كثر مستمرون من العام الماضي ولديهم عقود مستمرة لعدة أعوام والتغييرات طبيعية، وكثيرة هي الأندية التي لها تاريخ وموازنات أكبر منا وتغير نفس العدد وأكثر، لذلك نحن لا نحفل بمثل هذه الاتهامات لأنها غير منطقية، لذلك قررنا عدم الرد، لا نحتاج للرد على شبهات غير صحيحة ولسنا ملزمين بذلك.

وحول العمل في المراحل السنية قال النقبي إن مجلس الإدارة وعبر الدعم الكبير من المجلس الرياضي لديه عمل كبير في المراحل، وأكاديمية عالمية هي أكاديمية إنتر ميلان، لكن العمل يحتاج لوقت لإنجازه، وكذلك المخرجات، ونحن نتوقع خلال السنوات القادمة بروز مواهب حقيقية لدينا من المواطنين، ونعمل بكل قوة من أجل هذه الغاية.

وقال النقبي: إن مجلس إدارة الشركة قرر استمرار المدرب الإسباني جيرارد ساراجوسا في قيادة الفريق حتى فترة التوقف القادمة، مجدداً الثقة التامة بقدرات المدرب رغم النتائج السلبية، مشيراً إلى الإدارة ستقيم عمل المدرب، دون عاطفة، لتقرر القرار الأمثل الذي يحتاج له الفريق.



مبادرات مجتمعية

أكد سليمان النقبي، أن مجلس الإدارة مستمر في طرح المبادرات ولديه أفكار عديدة خلال الفترة القادمة، وقال: الكل سيسمع بهذه المبادرات ويثني عليها لأنها دعم للجمهور، كما لدينا مبادرات مجتمعية عديدة وفقاً لسياسة مجلس الشارقة الرياضي والحكومة، والعمل قائم على قدم وساق.



جوائز للجماهير

أوضح سليمان النقبي، أن العمل متواصل مع لجنة الجماهير التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، وأضاف: قمنا وما زلنا بعمل كبير من الناحية التسويقية ودعم الجماهير عبر العديد من المبادرات التي أعلننا عنها مؤخراً، ومنها تقديم الجوائز والسحوبات على سيارات وغيرها، كما أننا أطلقنا الهوية البصرية والسمعية الجديدة للنادي، كما أطلقنا مجتمعاً متكاملاً في وسائل التواصل الاجتماعي لنقل أخبارنا للجماهير، ونقدم الدعم المادي والمعنوي لأي فرد من أفراد جمهورنا الكبير، والواقع واضح والكل يشاهده ويثني عليه، وآخرها قميص الجمهور الذي تم الإعلان عنه قبل فترة بسيطة.