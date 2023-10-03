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الرياضة

20 «أسبوع دراجات» تعزز المسؤولية الاجتماعية لفريق الإمارات القابضة

20 «أسبوع دراجات» تعزز المسؤولية الاجتماعية لفريق الإمارات القابضة
4 أكتوبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية للسيدات عن نتائج أول مبادرة له تابعة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي أطلقه في 2022 في إطار استراتيجيته الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). تأتي المبادرة، من فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، في إطار التزامه بعمل تأثير إيجابي في دولة الإمارات، وتعزيز أهداف الاستدامة فيها.وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي يطلقها الفريق في الدولة، والتي دشّنها بالتعاون مع راعيه الرسمي، شركة القابضة (ADQ)، وتركز على تعزيز صحة المرأة ولياقتها من خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجات، وتشجيع الموظفات على ممارستها.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها من خلال الاستفادة من موارد الفريق الواسعة وخبراته وشراكاته الاستراتيجية، ولهذا كرّس الفريق جهوده لتمكين الموظفات المبتدئات اللاتي ينتسبن للبرنامج ودعمهن للاستفادة القصوى من إمكاناتهن، وفتح المجال أمامهن لاحتراف هذه الرياضة، تمهيداً لتأسيس فريق «موظفات القابضة ADQ لركوب الدراجات».
يتكون البرنامج من دورة تأسيسية مدتها 12 أسبوعاً ودورة رياضية متقدمة مدتها 8 أسابيع، بقيادة مدربين ومتخصصين في الأداء الرياضي من فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية. وفي إطار المبادرة، شاركت المنتسبات للبرنامج في جلسات وورش عمل تغطي موضوعات مختلفة مثل تغيير التروس، والتمرين على التحكّم السليم بالدراجة الهوائية، وتحديد موقعها على المسارات، وتحليل الطقس، والتغذية.
وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح، مُنحت منتسبات البرنامج فرصة المشاركة في أول مسابقة لركوب الدراجات، حيث تمكنّ من قطع مسافات تراوحت بين 20 و40 كيلومتراً، في إنجاز كبير أكد على أهمية تعزيز المبادرات الرياضية للمرأة، لتمكينها من كسر كل الحواجز.
وقالت ميليسا مونكادا، رئيسة مجلس إدارة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «إن المشاركات في البرنامج حققن تقدماً وتطوراً بدرجات مختلفة خلاله، وإن التوجيه والدعم استمرّا طيلة فترته، بالإضافة لتعزيز علاقات الصداقة بين المنتسبات أثناء رحلتهن. سيواصل الفريق تطوير البرنامج مع المؤسسات المحلية المختلفة، وذلك ضمن استراتيجيته الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما سيعمل الفريق بشكل وثيق مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة المهتمين بتعزيز نمط الحياة الصحي لموظفاتهم».
صمم فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي يركز على رياضة ركوب الدراجات، لتمكين الموظفات، اللاتي يتمتعن بمستويات لياقة بدنية متفاوتة، من تعلم وممارسة ركوب الدراجات، واعتماد أسلوب حياة صحي، وزيادة قوتهن الرياضية.
وشهد البرنامج التجريبي مشاركة 26 موظفة في شركة القابضة ADQ، وكشفت نتيجته أن 80% من المشاركات تقدمن للالتحاق بالمرحلة الثانية، حيث شعرن بتحسين ملحوظ في حياتهن وزيادة مهاراتهن في ركوب الدراجات.

الدراجات الهوائية
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المسؤولية الاجتماعية
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