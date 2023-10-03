الجو جيتسو يضع اللمسات الأخيرة قبل منافسات «الآسياد»

هانجتشو (وام)

يخضع منتخبنا الوطني للجو جيتسو اليوم، لإجراءات الوزن الرسمية في صالة القرية الأولمبية، بمدينة هانجتشو، لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة الرسمية، في أكبر حدث آسيوي أولمبي.

ومن المنتظر أن يشارك منتخبنا الوطني للرجال بـ 8 لاعبين هم: خالد الشحي، وخالد البلوشي في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي، وسلطان جبر في وزن 69 كجم، وفراج العولقي، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد القبيسي، وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم، بينما يضم منتخب السيدات 8 لاعبات أيضاً هن بلقيس الهاشمي، وحمده الشكيلي في وزن 48 كجم، وحصة الشامسي، وشمسه العامري في وزن 52 كجم، وهيا الجهوري، وأسماء الحوسني في وزن 57 كجم، بالإضافة إلى شما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كجم.

وقام معالي حسين بن ابراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، يرافقه وفد من السفارة، وأحمد الطيب من اللجنة الأولمبية صباح أمس، بزيارة إلى منتخب الجو جيتسو، الذي سيشارك في البطولة برعاية شركة مبادلة للاستثمار، حيث كان في استقباله محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالاتحاد.حث معالي السفير اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل صعود منصة التتويج، وتمثيل الإمارات بأفضل صورة، خاصة أن رياضة الجو جيتسو من الرياضات المؤهلة دائماً لحصد الميداليات الملونة في كل المحافل الدولية في ظل الرعاية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل الاتحاد برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي.وتلقت بعثة الجو جيتسو اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للاطمئنان على سير الأمور، والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللاعبين، حيث اطمأن على الحالتين البدنية والذهنية للاعبين واللاعبات، وعبر عن ثقته الكبيرة فيهم لمواصلة الإنجازات، والحفاظ على الصدارة الآسيوية.

وأكد محمد سالم الظاهري أن رياضة الجو جيتسو في الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة، وأنه نيابة عن اتحاد الإمارات للجو جيتسو يتقدم بالشكر إلى سفارة الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وعلى رأسها معالي حسين الحمادي، لحرصها على متابعة ودعم المنتخب، وكذلك للجنة الأولمبية الوطنية التي لا تدخر أي جهد في توفير أفضل بيئة لبعثة الإمارات.

وقال الظاهري: رأينا التصميم والعزيمة في عيون أبناء الإمارات، وبلا أدنى شك نتوقع منافسة قوية في البطولة، ولا سيما في ظل مشاركة المصنفين الأوائل في القارة الآسيوية بمختلف الأوزان، ومع ذلك تبقى ثقتنا بلا حدود في لاعبينا الذين كانوا على الموعد في كل المحافل، لرفع علم الدولة، وصعود منصات التتويج.

وفي سياق متصل، أجرى المنتخب حصة تدريبية خفيفة، تم التركيز فيها على محورين أساسيين، الأول يتعلق بالجانب الذهني مع دراسة أداء المنافسين المحتملين، والثاني يتعلق بمراجعة ضبط الأوزان بصورة أخيرة، حيث أكد اللاعب فيصل الكتبي قائد المنتخب مع زملائه على ضرورة رفع الحالة المعنوية لديهم قبل ساعات من انطلاق المنافسات، مؤكداً أن اللحظة التي ينتظرونها منذ فترة طويلة، قد اقتربت، وأنه من أجل تلك اللحظة بذلُوا الغالي والثمين منذ عامين تقريباً عبر بطولات ومعسكرات ومشاركات عدة في الداخل والخارج، وأن الجماهير من عشاق اللعبة تنتظر منهم الكثير.

ومن ناحية أخرى، وصل إلى هانجتشو أمس بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو لمتابعة ترتيبات الحدث والاطلاع على آخر الاستعدادات بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة بالصين، وقام أمس يرافقه خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي بزيارة صالة البطولة، والالتقاء بالحكام والمنظمين المحليين، ومتابعة آخر الاستعدادات لاجراءات الوزن الرسمية ومن بعدها المنافسات التي ستقام على مدار 3 أيام.

من ناحية اخرى، يخوض ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية صفية الصايغ وزهرة حسين اليوم سباق الطريق للسيدات لمسافة 140 كم.

ويستهل منتخبنا الوطني للفروسية كذلك منافسات الجولة الأولى من قفز الحواجز بمسابقتي الفردي والفرق بمشاركة الرباعي محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.

وأنهت خيول الفرسان الأربعة مرحلة الفحص البيطري بنجاح، كما خاضت الخيول مرحلة الإعداد على ميدان المنافسات الرئيسي التي بلغت مدتها 60 ثانية لكل خيل.