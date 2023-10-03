«الزعيم» يعزز «الصدارة الآسيوية» برباعية

معتز الشامي (العين)

عزز فريق العين صدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2023-2024، بفوزه على ضيفه أهال التركماني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل للعين كل من إيريك بالدقيقة 4 وسفيان رحيمي بالدقيقة 32 ولابا بالدقيقة 41 وكوامي بالدقيقة 70، بينما سجل هدفي أهال المان تاجييف في الدقيقة 58 وميريدوف في الدقيقة 85.

نجح العين في إحكام سيطرته على مجريات الشوط الأول بشكل عام منذ البداية، وأنهاه بثلاثية قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني، الذي شهد عودة فريق أهال، وتسجيله هدفين وتشكيل خطورة على مرمى الحارس خالد عيسى، في ظل ارتباك الدفاعات العيناوية، بالإضافة لوقوع الفريق في أخطاء فردية في التمرير والتمركز، خصوصاً في آخر 15 دقيقة من المباراة.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 3 نقاط لفريقي الفيحاء السعودي وأهال التركماني، فيما بقي باختاكور في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

كما بات العين يمتلك ثاني أقوى خط هجوم في البطولة بشكل عام، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف بعد أنشيون الكوري الجنوبي بـ8 أهداف، متفوقاً على النصر السعودي، الذي سجل 5 أهداف فقط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز العين على باختاكور 3-0 في طشقند، فيما تفوق أهال على الفيحاء 1-0 في عشق أباد.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، حيث يستضيف العين الفيحاء السعودي في «دار الزين»، ويلتقي باختاكور مع أهال في طشقند.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.