الظاهري... تتويجان على منصة «موجيلو»

ايطاليا (الاتحاد)

تألق بطل سباقات الفورمولا 4 الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، في الجولة السادسة من سلسلة فورمولا 4 الإيطالية، التي تجري فعالياتها على حلبة موجيلو الصعبة في إيطاليا، ةقدم أداء مبهرا خلال سباق نهاية الاسبوع، ونظمت البطولة ثلاثة سباقات للسائقين في الجولة ما قبل الأخيرة في واحدة من أصعب السباقات في العالم. وأظهر الظاهري إمكاناته عندما أنهى السباق على منصة التتويج مرتين، وحصل على المركزين الثاني والثالث، بعد حصوله على المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام لأول سباقين عن فئة الروكي... وقال الظاهري: كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة، وسعيد بإظهار سرعتي والصعود لمنصة التتويج مرتين.