الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان القاسمي يكافئ أبطال الشارقة بـ30 مليون درهم

سلطان القاسمي يكافئ أبطال الشارقة بـ30 مليون درهم
4 أكتوبر 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المواي تاي» يحصد 14 ميدالية في «عالمية الشباب»
السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمشاركة إماراتية

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمكرمة سخية قدرها 30 مليون درهم لمكافأة أندية الإمارة، التي حققت إنجازات في الموسم الماضي 2022-2023، وذلك تقديراً لعطاء الأندية وتحفيز لاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً.
شملت المكرمة 18 نادياً بالإمارة الباسمة حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي نادي الشارقة، وشركة الشارقة لكرة القدم، نادي البطائح، نادي الثقة للمعاقين، نادي دبا الحصن، نادي مليحة، نادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي الشارقة للشطرنج للفتيات، نادي اتحاد كلباء، وشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، نادي الذيد، نادي الحمرية، نادي خورفكان للمعاقين، نادي المدام، نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخية الجديدة، مؤكداً أن هذا نهج سموه في تقدير ومكافأة المتميزين دائماً، وقال: إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة ورعايته لأبنائه الرياضيين دائماً. وأضاف أن المكرمة حافز كبير لأندية الشارقة كي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يقابل هذا الدعم السخي، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من سموه.واختتم عيسى هلال تصريحه، مؤكداً أن البيئة الرياضية المثالية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة كانت الأساس الذي ساعد الأندية بفرقها ولاعبيها على تحقيق تلك الإنجازات، وقال: إن المكرمة رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان الرياضة في الشارقة، وأن أفضل وسيلة للتعبير عن التقدير والامتنان هي مواصلة تحقيق البطولات والألقاب في مختلف الألعاب.

سلطان القاسمي
الإمارات
الشارقة
حاكم الشارقة
أندية الشارقة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
حزب العمال البريطاني المعارض يعقد مؤتمره السنوي
اليوم 16:44
13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!
الرياضة
13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!
اليوم 16:41
أحمد أبو الغيط
الأخبار العالمية
أبو الغيط يجري محادثات في موسكو بشأن الوضع في غزة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©