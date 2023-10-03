سلطان القاسمي يكافئ أبطال الشارقة بـ30 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمكرمة سخية قدرها 30 مليون درهم لمكافأة أندية الإمارة، التي حققت إنجازات في الموسم الماضي 2022-2023، وذلك تقديراً لعطاء الأندية وتحفيز لاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً.

شملت المكرمة 18 نادياً بالإمارة الباسمة حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي نادي الشارقة، وشركة الشارقة لكرة القدم، نادي البطائح، نادي الثقة للمعاقين، نادي دبا الحصن، نادي مليحة، نادي خورفكان، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نادي الشارقة للشطرنج للفتيات، نادي اتحاد كلباء، وشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، نادي الذيد، نادي الحمرية، نادي خورفكان للمعاقين، نادي المدام، نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخية الجديدة، مؤكداً أن هذا نهج سموه في تقدير ومكافأة المتميزين دائماً، وقال: إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة ورعايته لأبنائه الرياضيين دائماً. وأضاف أن المكرمة حافز كبير لأندية الشارقة كي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يقابل هذا الدعم السخي، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من سموه.واختتم عيسى هلال تصريحه، مؤكداً أن البيئة الرياضية المثالية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة كانت الأساس الذي ساعد الأندية بفرقها ولاعبيها على تحقيق تلك الإنجازات، وقال: إن المكرمة رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان الرياضة في الشارقة، وأن أفضل وسيلة للتعبير عن التقدير والامتنان هي مواصلة تحقيق البطولات والألقاب في مختلف الألعاب.