الحوسني يستعد للعودة إلى عرين البرتقالي

رضا سليم (دبي)

يستعد علي الحوسني حارس مرمى فريق عجمان للمشاركة مع البرتقالي للمرة الأولى هذا الموسم بعدما غاب في المباريات الأربع الماضية، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم، ومن المنتظر أن يدفع به المدرب الروماني الجديد دانيال إيسايلا أمام الوصل في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل، بعدما انخرط في تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

وشارك الحوسني مع الفريق في 2044 دقيقة خلال 23 مباراة في الدوري بالموسم الماضي، ويعد من أعلى اللاعبين مشاركة، بينما كانت أعلى مشاركة له في الموسم قبل الماضي، حيث شارك في 2340 دقيقة خلال 26 مباراة، وسجل حتى الآن 14831 دقيقة خلال 168 مباراة في 14 موسماً، في حين بلغ إجمالي مشاركته في كل البطولات 22036 دقيقة.

في الوقت نفسه ما زالت قائمة المصابين في الفريق تضم وليد اليماحي وحسين عبدالرحمن بعد عودة بلال يوسف وعصام فايز في المباراة الماضية أمام اتحاد كلباء، ومن المنتظر أن يعتمد إيسايلا على نفس التشكيلة في المباراة الماضية، باستثناء حراسة المرمى، كما سيعود نادر الغندري الذي غاب في المباراة الماضية.

ويتوقع أن يعتمد المدرب على نادر الغندري وعبدالله صالح في قلب الدفاع، ومحمد إسماعيل في اليمن وجيانلوكا مونيز، وفي الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز، والوسط هيكل الشيخاوي وعلي مدن وبريستيج، وفي المقدمة وليد أزارو.