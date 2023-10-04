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الرياضة

أرتيتا يدافع عن قراره بمشاركة ساكا في مباراة لانس بدوري الأبطال

أرتيتا يدافع عن قراره بمشاركة ساكا في مباراة لانس بدوري الأبطال
4 أكتوبر 2023 10:52


لندن (د ب أ)
دافع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن قراره بالدفع ببوكايو ساكا في المباراة التي خسرها الفريق، أمس الثلاثاء، أمام لانس الفرنسي 1/ 2 بدوري أبطال أوروبا، رغم عدم حصول اللاعب على راحة كافية عقب إصابته في مباراة بورنموث الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.آيه.ميديا» أن أرسنال افتتح التسجيل أمام لانس بهدف سجله جابرييل خيسوس، ولكن أدريان توماسون عادل النتيجة مستفيداً من خطأ ارتكبه ديفيد رايا، ليضطر ساكا بعدها للخروج من ملعب المباراة مصابا. 

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وتمكن لانس من تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني عن طريق إيلي واهي، ولكن إصابة ساكا هي التي تقلق أرتيتا بشكل أكبر.
ويحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفاً على أرسنال يوم الأحد المقبل، وتحوم الشكوك حول مشاركة ساكا في المباراة بعدما اضطر إلى الخروج من الملعب في المباريات الثلاثة الأخيرة.
ولدى سؤاله عما إذا كان شعر بالندم لاختيار ساكا ضمن التشكيل الأساسي أمام توتنهام وبورنموث، أجاب أرتيتا:«لا. أصيب بمجرد كدمة في ذلك اليوم، وكان على ما يرام. قام باللعب بكعب القدم، وأثناء أداء هذه الحركة من الممكن أن ينتج عنها مثل هذه النوعية من الإصابات».
وأضاف:«لم يغب ساكا عن المباريات. قمنا بمنحه راحة أمام برينتفورد (في كأس الرابطة) الأسبوع الماضي هذا كل شيء». وأردف:«حاول لعب الكرة بكعب القدم في الشوط الأول وشعر بإصابة عضلية. شعر بأنه غير مرتاح لإكمال المباراة، لذلك قمنا بتغييره». وأكد:«لا نعرف أكثر من هذا. كانت إصابة كبيرة بما يكفي لتسمح له بعدم استكمال المباراة وهذا مصدر قلق بالنسبة لنا».

أرسنال
دوري أبطال أوروبا
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