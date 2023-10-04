لورينسي وحمزة وويلتون نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

حصد البرازيلي لورينسي ناسيمنتو مهاجم خورفكان جائزة أفضل لاعب بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لنجوم دورينا، بعدما تحصل على أعلى نسبة من الأصوات 38%، وذلك عقب تألقه في الريمونتادا التاريخية المثيرة للنسور أمام الوصل بالتعادل 3-3 رُغم النقص العددي للخور، محرزاً هدفه الأول هذا الموسم

وفي استفتاء اختيار أفضل حارس، لم يجد حسن حمزة حارس شباب الأهلي منافسة كبيرة في حصد قفاز الإجادة ضمن 7 حراس للجولة الرابعة برصيد 71%، إثر استبساله في الذود عن مرمى الفرسان أمام الوحدة، في اللقاء الذي انتهى لصالح شباب الأهلي بنتيجة 3-1 بفضل براعة «السوبر مان» الجديد.

أما عن ترتيب أفضل صافرة في الجولة الرابعة، فقد سيطر عليها طاقم التحكيم البرازيلي الذي أدار قمة شباب الأهلي والوحدة، بقيادة المونديالي ويلتون بيريرا بنسبة إجادة بلغت 85% من الأصوات، وتلاه في المركز الثاني مواطنه ومساعده الأول في اللقاء دانيلو ريكاردو 10%، وحل المساعد الثاني، فابريسيو فيلارينهو، ثالثاً بنسبة 5%.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.