«الإعصار» يتسلح بـ «الذكريات» بحثاً عن «النقاط»



مراد المصري (دبي)

يرفع حتا شعار عدم الاستسلام، مع مواصلة تحضيراته لمواجهة اتحاد كلباء يوم غدٍ الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، مع سعي «الإعصار» لافتتاح رصيده من النقاط متسلحاً بسجله الممتاز أمام «النمور».

ولم يعرف الخسارة في أربع مواجهات سابقة بينهما في عصر الاحتراف، محققاً فوزين وتعادلين، منها الفوز برباعية نظيفة في عام 2021، لكنه يدرك أن المعطيات اختلفت وأن المنافس فريق مختلف للغاية هذه المرة، وهو القادم من الفوز كبير 5-3 على حساب عجمان بالجولة الماضية، فيما لم يحقق حتا أي نقطة لحد الآن، كما أنه اكتفى بتسجيل هدف يتيم فقط.

وإلى جانب سجل المواجهات السابقة، يتسلح حتا بمعرفة الإيطالي فابيو فيفياني مدربه الحالي بكافة التفاصيل المتعلقة بمنافسه الذي سبق له قيادته، وهو الذي يعود إلى استاد اتحاد كلباء الذي تواجد فيه على فترتين في عام 2016 وموسم 2018-2019.

وسعى فيفياني على مدار الأسبوع الحالي لمواصلة رفع الجاهزية الفنية لفريقه، من خلال التركيز على الجانب البدني للحفاظ على القدرة على خوض المباراة بنفس المستوى طوال الدقائق التسعين، والعمل على إيجاد الحلول الهجومية التي افتقد لها الفريق، وذلك من خلال ضبط إيقاع الأداء ككل، عبر التوازن في جميع أجزاء الملعب من الدفاع مروراً بخط الوسط أيضاً.

كما قام المدرب وجهازه المعاون، بعقد جلسات مع اللاعبين من أجل الوقوف على مواطن الخلل، ومعالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال الجولات الماضية، والعمل على استخراج أفضل ما لدى المجموعة الحالية من قدرات فنية لدمجها معاً في هوية واضحة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويتطلع فيفياني لقيادة حتا لتجاوز أسوأ بداية لـ «الإعصار» في عصر الاحتراف، حيث لم يسبق له أن عرف الخسارة في أربع جولات على التوالي، وهو يعلم جيداً أن حسابات الهروب من الهبوط لن تنتظره طويلاً في حال لم يبدأ بجمع النقاط في هذه الجولة وتباعاً.