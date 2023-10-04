الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإعصار» يتسلح بـ «الذكريات» بحثاً عن «النقاط»

«الإعصار» يتسلح بـ «الذكريات» بحثاً عن «النقاط»
4 أكتوبر 2023 11:30


مراد المصري (دبي)
يرفع حتا شعار عدم الاستسلام، مع مواصلة تحضيراته لمواجهة اتحاد كلباء يوم غدٍ الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، مع سعي «الإعصار» لافتتاح رصيده من النقاط متسلحاً بسجله الممتاز أمام «النمور».
ولم يعرف الخسارة في أربع مواجهات سابقة بينهما في عصر الاحتراف، محققاً فوزين وتعادلين، منها الفوز برباعية نظيفة في عام 2021، لكنه يدرك أن المعطيات اختلفت وأن المنافس فريق مختلف للغاية هذه المرة، وهو القادم من الفوز كبير 5-3 على حساب عجمان بالجولة الماضية، فيما لم يحقق حتا أي نقطة لحد الآن، كما أنه اكتفى بتسجيل هدف يتيم فقط.
وإلى جانب سجل المواجهات السابقة، يتسلح حتا بمعرفة الإيطالي فابيو فيفياني مدربه الحالي بكافة التفاصيل المتعلقة بمنافسه الذي سبق له قيادته، وهو الذي يعود إلى استاد اتحاد كلباء الذي تواجد فيه على فترتين في عام 2016 وموسم 2018-2019.
وسعى فيفياني على مدار الأسبوع الحالي لمواصلة رفع الجاهزية الفنية لفريقه، من خلال التركيز على الجانب البدني للحفاظ على القدرة على خوض المباراة بنفس المستوى طوال الدقائق التسعين، والعمل على إيجاد الحلول الهجومية التي افتقد لها الفريق، وذلك من خلال ضبط إيقاع الأداء ككل، عبر التوازن في جميع أجزاء الملعب من الدفاع مروراً بخط الوسط أيضاً.
كما قام المدرب وجهازه المعاون، بعقد جلسات مع اللاعبين من أجل الوقوف على مواطن الخلل، ومعالجة الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال الجولات الماضية، والعمل على استخراج أفضل ما لدى المجموعة الحالية من قدرات فنية لدمجها معاً في هوية واضحة للفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويتطلع فيفياني لقيادة حتا لتجاوز أسوأ بداية لـ «الإعصار» في عصر الاحتراف، حيث لم يسبق له أن عرف الخسارة في أربع جولات على التوالي، وهو يعلم جيداً أن حسابات الهروب من الهبوط لن تنتظره طويلاً في حال لم يبدأ بجمع النقاط في هذه الجولة وتباعاً.

أخبار ذات صلة
5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»
لورينسي وحمزة وويلتون نجوم «سبورت فور أوول»
حتا
الإعصار
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
اقتصاد
اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
اليوم 13:14
«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!
الرياضة
«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!
اليوم 13:09
ليفربول يواجه التحدي البلجيكي في «يوروبا ليج»
الرياضة
ليفربول يواجه التحدي البلجيكي في «يوروبا ليج»
اليوم 13:02
5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»
الرياضة
5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©