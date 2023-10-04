الأربعاء 4 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حي دبي للتصميم» الملعب الرسمي لمونديال «الشاطئية»

«حي دبي للتصميم» الملعب الرسمي لمونديال «الشاطئية»
4 أكتوبر 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية اجتماعها في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائبي رئيس اللجنة»، والعقيد خميس علي الشامسي ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضو اللجنة»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضو اللجنة ومدير البطولة»، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.
واعتمدت اللجنة العليا خلال اجتماعها ملعب حي دبي للتصميم ملعباً رسمياً لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.
واطلعت اللجنة على الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل إطلاق شعار البطولة والكرة الرسمية لمنافسات مونديال الشاطئية، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الخميس في فندق لي ميريديان بدبي، وكذلك حفل إجراء قرعة البطولة المحدد له بعد غدٍ الجمعة عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في مكتبة محمد بن راشد بدبي.

أخبار ذات صلة
أحمد بن محمد يزور المستشفى السعودي الألماني في البرشاء
«ورشة عمل» لرسم سيناريوهات مستقبل الإسكان في دبي 2050
كرة القدم الشاطئية
دبي
حي دبي للتصميم
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
اقتصاد
اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة
اليوم 13:14
«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!
الرياضة
«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!
اليوم 13:09
ليفربول يواجه التحدي البلجيكي في «يوروبا ليج»
الرياضة
ليفربول يواجه التحدي البلجيكي في «يوروبا ليج»
اليوم 13:02
5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»
الرياضة
5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©