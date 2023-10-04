«حي دبي للتصميم» الملعب الرسمي لمونديال «الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية اجتماعها في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وبحضور عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائبي رئيس اللجنة»، والعقيد خميس علي الشامسي ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضو اللجنة»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضو اللجنة ومدير البطولة»، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.

واعتمدت اللجنة العليا خلال اجتماعها ملعب حي دبي للتصميم ملعباً رسمياً لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

واطلعت اللجنة على الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل إطلاق شعار البطولة والكرة الرسمية لمنافسات مونديال الشاطئية، المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الخميس في فندق لي ميريديان بدبي، وكذلك حفل إجراء قرعة البطولة المحدد له بعد غدٍ الجمعة عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في مكتبة محمد بن راشد بدبي.