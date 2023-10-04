5 نجوم على «رصيف الانتظار» في «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تقف مجموعة من نجوم «دوري أدنوك للمحترفين» على رصيف الانتظار تأهباً للفرصة الأخيرة من أجل اللحاق بالموسم الحالي، مع بقاء نحو أسبوع على فترة تسجيل اللاعبين المحترفين خارج فترة «القيد الصيفي»، والتي أسدل عليها 21 سبتمبر الماضي.

وتتيح اللوائح أمام اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع الأندية، 21 يوم عمل من نهاية فترة القيد من أجل التعاقد مع نادٍ آخر، شريطة أن يكون لدى النادي الراغب في التعاقد شاغر في قائمته ضمن عدد اللاعبين المسموح بتسجليهم قبل نهاية فترة القيد والتسجيل.

ويبرز وسط العشرات من اللاعبين المواطنين الذين خرجوا من حسابات أنديتهم مع انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، نحو 5 لاعبين من النجوم المعروفين على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية في مواسم ماضية، وتشمل محمد فوزي، خميس إسماعيل، أحمد ربيع، ريان يسلم، وحميد سالمين.

وأنهى محمد فوزي «33 عاماً» ارتباطه مع ناديه الأخير النصر قبل انطلاق الموسم الحالي، بعدما شارك في 19 مباراة مع «العميد» في الموسم الماضي 2022- 2023، ويملك فوزي الذي دشن مشواره في فرق المراحل السنية مع اتحاد كلباء، تجارب ناجحة مع أندية شباب الأهلي، بني ياس، العين، الجزيرة، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع النصر.

في المقابل، شارك لاعب الوسط خميس إسماعيل «34 عاماً»، في 14 مباراة في محطته الأخيرة مع البطائح في الموسم الماضي 2022- 2023، بعدما انتقل إلى صفوف «الراقي» قادماً من ناديه السابق الوحدة، كما سبق له الدفاع عن ألوان الوصل، الأهلي، الجزيرة، والإمارات حيث دشن مشواره الكروي مع الأخير من المراحل السنية، وصولاً للفريق الأول.

وضمت صفوف البطائح في الموسم الماضي أيضاً، اسم لاعب الوسط حبوش صالح «34 عاماً»، والذي شارك في 12 مباراة بقميص «الراقي» قبل خروجه من الحسابات في الموسم الحالي 2023- 2024، وشارك حبوش على مدار 20 موسماً على التوالي في ملاعب الإمارات منذ انضمامه لفريق الأشبال تحت 14 عاماً بنادي بني ياس موسم 2003- 2004، وصولاً إلى مشاركته الأخيرة مع «الراقي».

وتضم قائمة نجوم الانتظار، الجناح أحمد ربيع صاحب الـ 28 عاماً، والذي خاض 7 مباريات في الموسم الماضي بقميص نادي بني ياس، وتأرجحت مشاركات ربيع الذي تدرج في صفوف فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة، وصولاً للفريق الأول، في المواسم الأخيرة بداعي الإصابات المتكررة.

بدوره عانى ريان يسلم لاعب وسط العين والشارقة السابق، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي 2022- 2023، حيث اكتفى بخوض مباراة واحدة بقميص «الملك» أمام بني ياس في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل خروجه من قائمة الفريق في يونيو الماضي، وكان اللاعب دشن خلال الفترة الماضية مرحلة التأهيل استعداداً للعودة إلى الملاعب.

نجوم على رصيف الانتظار

محمد فوزي

العمر: 33

المركز: مدافع

النادي الأخير: النصر

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خميس إسماعيل

العمر: 34

المركز: وسط

النادي الأخير: البطائح

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حبوش صالح

العمر: 34

المركز: وسط

النادي الأخير: البطائح

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أحمد ربيع

العمر: 28

المركز: جناح

النادي الأخير: بني ياس

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ريان يسلم

العمر: 28

المركز: وسط

النادي الأخير: الشارقة