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الرياضة

تن هاج لا يشعر بالقلق مع اليونايتد!

تن هاج لا يشعر بالقلق مع اليونايتد!
4 أكتوبر 2023 11:21

لندن (د ب أ)
أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن عدم شعوره بالقلق إزاء الرحيل عن منصبه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم، والتي تواصلت بخسارته، أمام ضيفه جالطة سراي التركي 2-3 في دوري أبطال أوروبا.
ويعاني الفريق حالياً من أسوأ بداية لموسم منذ عام 1986، وخسر ست مباريات من أول عشر مباريات للمرة الأولى في 37 عاماً، وبدأت الشكوك تحوم حالياً حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط، ولكن تن هاج، الذي قال إنه لا توجد أعذار لأدائه فريقه المتواضع، أكد أن الجميع داخل النادي يتعاونون في نفس الاتجاه.
ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى ترك منصبه، قال المدرب الهولندي: «الموسم الماضي كان ممتازاً، ورائعاً للغاية، حققنا أكثر مما توقعناه».
وأضاف: «ندرك أيضاً أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة، في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع، ولكننا سنخرج منها سوياً، سنقاتل سوياً، سنقف خلف بعضنا البعض، أنا والمديرون، والفريق، كلنا سنقاتل».
وأردف: «نعلم أن بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، وبالعمل الجماعي سنعبر هذه الأزمة، ولو أعطيت تفسيراً، سترون المبررات، لا توجد مبررات، لا يمكن أن نرتكب الأخطاء التي نرتكبها، يجب أن نلعب بشكل أفضل، إنها حقيقة بسيطة، يجب أن نفوز بمبارياتنا».

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