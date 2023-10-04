الشراع الحديث يزين كورنيش أبوظبي بـ «بطل الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق السبت والأحد المقبلين منافسات الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث «سباق أبوظبي للريجاتا»، بمشاركة قوية ومتوقعة لأكثر من ستين متسابقاً وبحاراً في فئات البطولة المتنوعة.

وتضم المنافسة فئات الأوبتيمست للناشئين والإلكا بفروعها المختلفة 4 و6 و7، كما تنطلق أيضاً يوم الأحد منافسات بطولة الشراع الحديث لأصحاب الهمم «باهيا»، والتي تقام أيضاً مع تفاصيل هذه الجولة.

وتعد فئات الشراع الحديث مهمة من ناحية تحضير وإعداد البحارة للمشاركات المستقبلية، وأيضاً تجهيزهم كي يكونوا نواة أساسية لمنتخبات الشراع المختلفة التي تحضر في الألعاب العالمية والأولمبية والآسيوية أيضاً.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى اتحاد الشراع والتجديف الحديث، للدور الكبير الذي يقدمه من خلال تنظيم البطولة، كما توجه بالشكر إلى كل المدارس والأندية الحاضرة في هذه الجولة، وشدد على أهمية بطل الإمارات في المحافظة على مواهب البحارة والمتسابقين والعمل على زيادة مهارة وقوة المشاركين.

وقال: تأتي هذه البطولة كي تحقق الكثير من الأهداف، وأهمها هو رفع مستوى مهارة وجاهزية ولياقة البحارة، وأيضا الاستمرار في إعدادهم وتجهيزهم بشكل دائم للمشاركات الخارجية، ونضيف على ذلك مواصلة ضم المواهب للمنتخبات الخاصة بالشراع الحديث، وأن يكون هناك أكثر من صف دائماً جاهز للانضمام والمشاركة.

وكشف سالم الرميثي عن أن هذه البطولة تتفوق في أنها قد تكون الأولى من نوعها في المنطقة التي تنضم منذ سنوات كي تثبت تفوق وريادة الشراع الحديث في الإمارات وقال: نحن نتفوق في هذا الجانب ونريد أن نحافظ على مكتسباتنا بشكل دائم في المستقبل، ونستشهد بالميداليات العديدة التي أحرزتها فرق أبوظبي المختلفة للشراع الحديث في الصيف الماضي، وأيضاً فرق المدارس الخاصة بالشراع والمنتخبات أيضاً.

وأضاف: هناك تركيز أيضاً على الفئات الأولمبية وهي إلكا 6 للسيدات وإلكا 7 للرجال، والتي تعد من أهم الفئات حالياً في البطولة ولها اسم وصيت عالمي كبير، نريد أن نواصل إعداد وتجهيز أبنائنا ليكونوا جاهزين لحصد الميداليات في ما هو قادم من استحقاقات وبطولات أولمبية.

وتنطلق البطولة في اليوم الأول، بمشاركة كافة الفئات من الثانية عشرة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، ثم تختتم مع نفس تصفيات وسباقات مختلفة يوم الأحد الذي سيشهد أيضاً تتويج الأوائل والفائزين في ختام المنافسة.



رياح ملائمة

تنظم اللجنة المنظمة السباق في المنطقة التي تقع خارج جزيرة اللولو عبر المسار الذي سيتم وضعه للمنافسة، وستكون الرياح ملائمة خلال هذا اليوم من أجل إقامة تفاصيل المنافسة.