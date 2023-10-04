«يونايتد» القاسم المشترك لـ 7 أندية إماراتية في «الدوريات الثلاثة»

معتصم عبدالله (دبي)

تتشارك 7 من الأندية المسجلة رسمياً لدى اتحاد الكرة لموسم 2023- 2024 في مسمى «يوناتيد»، حيث تنشط في منافسات دوري الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة على التوالي، من بين 64 نادياً على صعيد كل الدرجات من المحترفين، وصولاً إلى الدرجة الثالثة، وبما فيها الأندية التي تشارك على صعيد مسابقات المراحل السنية فقط.

وبدا من اللافت، مشاركة 8 فرق تمثل 7 أندية تحمل مسمى «يوناتيد» كجزء من أسمائها الرسمية في منافسات الموسم الحالي، بداية بنادي «جلف يونايتد» الذي يملك فريقين في دوري الدرجة الأولى، والثالثة على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري الثانية في الموسم الماضي 2022- 2023، وصعوده إلى الأولى، وكان الفريق نفسه توج بطلاً لدوري الثالثة موسم 2021- 2022.

ويبرز إلى جانب جلف يوناتيد في دوري الأولى للموسم الحالي 2023- 2024، رفيقه في رحلة الصعود من الدرجة الثانية فريق نادي «يونايتد»، الذي يحتل المركز السادس حالياً في الترتيب العام للمنافسة التي تشهد مشاركة 17 نادياً، بعدما حصد 7 نقاط في أول أربع جولات بالفوز في مباراتين أمام دبا 2-1، والرمس 4-2، مقابل التعادل من دون أهداف مع الفجيرة، وخسارة وحيدة في الجولة الأولى أمام مصفوت 2-4.

في المقابل، تشهد المنافسة في دوري الدرجة الثانية التي انطلقت بمباريات الجولة الأولى يومي الجمعة والسبت الماضيين، مشاركة 4 أندية تحمل اسم «يونايتد»، وتشمل الهلال يونايتد، فليتود يونايتد، لافال يونايتد، ويونايتد سبورت.

وارتفع عدد الأندية في «دوري الدرجة الثانية» في الموسم الحالي إلى 14 نادياً بدلاً من 12 في الموسم الماضي 2022- 2023، ويشهد دوري الثانية في المجمل إقامة 182 مباراة، على مدار 26 أسبوعاً حتى جولة الختام في 6 أبريل 2024، ويتأهل بنهاية الدوري البطل والوصيف إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2024- 2025، على أن يهبط صاحب المركز الأخير إلى دوري الثانية.

وتضم قائمة «دوري الدرجة الثالثة» للموسم الحالي 2023- 2024 ناديين يحملان مسمى «يونايتد» وهما جلف يونايتد، ود غاردنز يونايتد، حيث يعد الثنائي من بين 16 فريقاً تشكل قوام المنافسة التي ارتفعت فيها نسبة المشاركة بدلاً من 15 في الموسم الماضي 2022- 2023.



«ديربي يونايتد» يدشن تصفيات «الكأس الأغلى»



شهدت انطلاقة الموسم الحالي لأندية دوري الدرجة الأولى، مواجهة «ديربي يونايتد» التي جمعت جلف يونايتد ومنافسه يونايتد في التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والتي انتهت بتفوق يونايتد على جلف يونايتد بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

وحجز يونايتد مقعده في الدور الحاسم للتصفيات التمهيدية في مواجهة منافسه سيتي والمقررة في 15 أكتوبر الحالي.

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أندية تحمل اسم يونايتد في موسم 2023- 2024

دوري الأولى:

يونايتد، جلف يونايتد

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دوري الثانية:

الهلال يونايتد، فيلتود يونايتد، لافال يونايتد، يونايتد سبورت

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دوري الثالثة:

جلف يونايتد، د غاردنز يونايتد