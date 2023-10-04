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الرياضة

مهرجان حاكم الشارقة للهجن ينطلق 27 أكتوبر

مهرجان حاكم الشارقة للهجن ينطلق 27 أكتوبر
4 أكتوبر 2023 14:30


الذيد (الاتحاد)
أعلن نادي الشارقة لسباقات الهجن عن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، لجميع الفئات حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول، وذلك في الفترة من 27 – 31 أكتوبر الجاري، لفترتين صباحية ومسائية، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن، وعشاق الرياضة، ويصاحب قرية ثراثية تضم العديد من الفقرات فعاليات التراثية والثقافية تحكي عن إرث وثقافة شعب الامارات.
وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على ما يقدمه من دعم كبير ومتواصل للنادي وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقه لهذا المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على ميدان الذيد.

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ويشهد المهرجان مشاركة كبيرة من ملاك الهجن محلياً وإقليمياً، على مدار 5 أيام، وتم رصد جوائز قيمة ورموز للفائزين، كما ويصاحب المهرجان فعاليات القرية التراثية تنطلق مساء 26 أكتوبر بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والأسر المنتجة.

 

الهجن
سباقات الهجن
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
مدينة الذيد
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