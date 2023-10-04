دعوة رئيس «دولي الجودو» لحضور بطولات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الجودو العالمية الثلاثة التي يستضيفها اتحاد الإمارات خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي برئاسة المجري ماريوس فايزر لحضور فعاليات البطولات التي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة.

شهدت قوائم التسجيل في البطولات الثلاثة حتى صباح أمس مشاركة قياسية خاصة في بطولة المحاربين القدامى التي تقام منافساتها بصالة جامعة السوربون، إذ بلغ عدد المسجلين 713 لاعباً ولاعبة من 51 دولة من بينهم 4 دول عربية وهي منتخبات الكويت، المغرب، سوريا ولبنان، أما بالنسبة لبطولة الكاتا فقد شهدت كشوفات المشاركة تقدم 29 دولة في غياب الدول العربية حتى الآن، أما البطولة الرئيسية للجراند سلام للجودو فشهدت تقدم 65 دولة حتى الآن من بينها 8 جول عربية.

من جانب آخر، يبدأ اليوم في جورجيا معسكر منتخبنا الأول للجودو والذي يستمر حتى 20 أكتوبر للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، وقد ضمت القائمة النهائية التي حددها الجهاز الفني بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف، 8 لاعبين ولاعبات وهن اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في (وزن تحت 52 كجم)، واللاعبة باتسو ألتان (وزن تحت 57 كجم)، و6 لاعبين هم: نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، عبدالكريم علي (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام في (وزن تحت 90 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم).