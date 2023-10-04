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الرياضة

«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!

«الفار الملعون» و«السقوط الإنجليزي» و«المدفع الملكي»!
4 أكتوبر 2023 13:09

عمرو عبيد (القاهرة)
رغم السقوط الأوروبي المُدوِ لفريقي «البريميرليج» مانشستر يونايتد وأرسنال، إلا أن أزمة «الڨار» في مباراة توتنهام وليفربول الأخيرة لا تزال تُلقي بظلالها على الصحافة الإنجليزية، وطغت على أغلب أغلفتها حيث وصفته «ديلي ميل» بـ«الڨار الملعون»، وقالت إن حكام الفيديو طالبوا حكام الملعب بإيقاف المباراة وتصحيح قرار إلغاء هدف دياز، إلا أن «الجمود» أصاب حكم الساحة ومساعديه بعد صدمة إدراك «الهفوة القاتلة» وسوء الفهم الذي حدث خلال اتخاذ القرار.

 

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وانقسم غلاف «تليجراف» بين تلك الأزمة التي ضربت لجنة الحكام الإنجليزية بقوة بعدما تم تجاهّل نداء حكام الفيديو حسب عنوانها، في حين نشرت صور خيبة الأمل التي ضربت لاعبي مانشستر يونايتد مع عنوان يبدو صادماً لعشاق «الشياطين»، إذ أكّد الهولندي تن هاج أن إدارة «اليونايتد» لم تتوقف عن دعمه، حتى بعد تلك النتائج الهزيلة والخسائر المُدوّية، محلياً وقارياً!
أما «ميرور»، فقد وضعت كلمات حكم مباراة «الديوك» و«الريدز» في صدر غلافها الرئيسي، التي قال فيها «لا أستطيع عمل أي شيء» بعد استئناف المباراة واحتساب لعبة دياز «تسللاً» عن طريق الخطأ، وكتبت بالطبع عن «انهيار اليونايتد» و«الضربة المهارة» التي أسقط بها الفرنسي إيلي واهي «الجانرز» في دوري أبطال أوروبا.
وبعيداً عن الصدمات المتتالية التي تضرب الكرة الإنجليزية، احتفت الصحف الإسبانية المدريدية بالفوز الكبير «الصعب» الذي حصده «الريال» خارج ملعبه أمام نابولي، وعنونت «آس» غلافها منتشية بـ«عبقرية» الإنجليزي بيلينجهام، الذي استمر في إبداعه بصناعة هدف أعاد الفريق إلى المباراة ثم تسجيل آخر بطريقة «باهرة»، وتحدثت كذلك عن «طلقة مدفع» فالفيردي التي «رجّت» عارضة مرمى «السماوي» قبل أن تسكن الشباك مُعلنة فوز «الملكي» بالمباراة.
وبجانب «خبر صغير» عن خطف «الميرنجي» الفوز بضربة فالفيردي في صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، تصدّر غلافها فوز ريال سوسيداد خارج الديار أيضاً على حساب سالزبورج بهدفين دون رد، ووصفت «الأبيض والأزرق» بأنه «إعصار هائل»، خاصة بعد تصدّره المجموعة الرابعة، التي يأتي إنتر ميلان وصيفاً فيها، بعدما اقتنص انتصاراً صعباً بهدف وحيد أمام بنفيكا، قالت عنه «لاجازيتا» الإيطالية إنه بمثابة «قطعة موسيقية»، في حين قالت إن نابولي خسر بضربة قاضية لكنه خرج بـ«رأس مرفوعة»!
 

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